Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T10:18+0300
https://ria.ru/20191226/1562864266.html
В Припяти впервые после аварии на ЧАЭС установили новогоднюю елку
https://cdn23.img.ria.ru/images/156286/41/1562864149_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_0a29da3c45bce1a665d1c352ebf9bdb3.jpg
РИА Новости

В Припяти впервые после аварии на ЧАЭС установили новогоднюю елку

10:16 26.12.2019 (обновлено: 10:18 26.12.2019)
8525
© REUTERS / Valentyn OgirenkoНовогодняя елка, установленная на главной площади Припяти впервые с 1985 года
Новогодняя елка, установленная на главной площади Припяти впервые с 1985 года
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Новогодняя елка, установленная на главной площади Припяти впервые с 1985 года
КИЕВ, 26 дек – РИА Новости. Новогоднюю елку впервые после аварии на Чернобыльской атомной электростанции установили в покинутом городе Припять, сообщается на сайте украинского телеканала ZIK.
"Новогоднюю красавицу установили возле одного из центральных домов Припяти, дворца культуры "Энергетик". На открытие елки приехали бывшие жители города, которые и украсили дерево новогодними игрушками и своими фотографиями из детства", - говорится в сообщении.
Стела с надписью Припять 1970 на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
11 сентября, 21:21
Автор книги о Чернобыле: АЭС по-прежнему небезопасна
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
49271225
Обсудить 2
Припять (город)Чернобыльская АЭСУкраинаВ мире
Рекомендуем
Попытка установить Рекорд России по буксировке железнодорожного состава в честь открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту на вокзале в Симферополе. 26 декабря 2019
В Крыму установили рекорд по буксировке железнодорожного состава
Игристое вино
В волгоградском кафе извинились перед ветераном за выставленный счет
Клуб оздоровительного лагеря Чайка
Вожатый лагеря уволился из-за фото с детьми, лежащими в виде свастики
Глава Рамонского района Николай Фролов
В Воронежской области неизвестные подорвали машину главы района
Детский сад
В Североморске на утреннике в детском саду умер Дед Мороз
Дельфин афалин во время выступления в центре океанографии и морской биологии Дельфиния в Новосибирске
Страшные муки "заложников" в дельфинариях — спасения нет
Встречающие на перроне вокзала в Симферополе, куда прибыл фирменный двухэтажный поезд Таврия (№27), проследовавший по маршруту Москва - Симферополь
Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь
Телеведущий Иван Ургант
Ургант пошутил над идеей пересадить чиновников на такси
Художественный руководитель московского театра Современник, режиссёр-постановщик Галина Волчек
Умерла Галина Волчек
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков в Басманном суде Москвы
Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск
Сотрудник полиции Салават Галиев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Экс-полицейских осудили за изнасилование дознавательницы в Уфе
Прохожие на Красной площади в Москве
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Могила рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) на Пятницком кладбище Москвы
Неизвестные сожгли крест на могиле Децла
США
WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России
Стоп-кадр видео Поездатый Новый Год 2020
Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме Насти Ивлеевой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:40На спектаклях Волчек выросло целое поколение, заявили в Госдуме
21:34Редактор LTV7: в Латвии журналистика на русском языке исчезает как вид
21:29В Москве пройдут рейды по выявлению нелегальных точек продажи салютов
21:27Названа причина пожара на могиле Децла
21:26Голодец назвала Волчек одним из создателей российского театра
21:22Генсек ООН обеспокоен задержками в выдаче виз представителям России
21:17Калягин назвал жизнь Галины Волчек настоящим подвигом
21:16Губернатор Ленинградской области исполнит три детские новогодние мечты
21:14Губернатор Петербурга исполнит три детские мечты с "Елки желаний"
21:09Басилашвили: Волчек всю жизнь была верна традициям русского театра
20:59Директор "Ленкома" назвал Волчек великой личностью
20:58Шахназаров назвал смерть Волчек потерей для отечественной культуры
20:55Память Волчек обязательно увековечат в Москве, считает депутат МГД
20:52Собянин выразил соболезнования родным и близким Галины Волчек
20:49Дело Волчек должно продолжаться в работах ее учеников, заявил сенатор
20:49Адвокат прокомментировал сообщения об останках жертвы Соколова
20:49Появилось видео с места ДТП с автобусом под Липецком
20:45В ДТП с автобусом в Липецкой области пострадали девять человек
20:43В Самарской области задержали трех подозреваемых в избиении силовиков
20:37Роспотребнадзор изъял более 45 тысяч единиц запрещенных аналогов снюса
Лента новостейМолния