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Новый год—2019
2019-12-26T10:10+0300
https://ria.ru/20191226/1562863984.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве 31 декабря
https://cdn21.img.ria.ru/images/156284/49/1562844923_0:197:3290:2048_1036x0_80_0_0_52f9ac9d72f66334079017d0c4e9aa17.jpg
РИА Новости

Синоптик рассказал о погоде в Москве 31 декабря

10:10 26.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщина на Манежной площади в Москве
Женщина на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Женщина на Манежной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сильный порывистый ветер, небольшие осадки и до плюс 2 градусов тепла ожидается в Москве 31 декабря, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Во вторник 31 пока особенно первая половина дня будет малокомфортная. В ночь с 30 на 31 и в первой половине дня 31 декабря будет облачно, сильный порывистый ветер юго-западный и западный 7-12 метров в секунду с порывами до 12-17 метров в секунду. Снег ночью переходящий в мокрый снег, местами гололедные явления", - сказал Леус.
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Он также отметил, что днем осадки будут небольшими, ветер немного стихнет. Температура ноль - плюс 2 градуса.
200102
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Новый год—2019Михаил ЛеусЦентр "Фобос"Общество
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