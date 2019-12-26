Синоптик рассказал о погоде в Москве 31 декабря

"Во вторник 31 пока особенно первая половина дня будет малокомфортная. В ночь с 30 на 31 и в первой половине дня 31 декабря будет облачно, сильный порывистый ветер юго-западный и западный 7-12 метров в секунду с порывами до 12-17 метров в секунду. Снег ночью переходящий в мокрый снег, местами гололедные явления", - сказал Леус.