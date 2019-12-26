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В Одессе опознали тела всех погибших при пожаре в колледже
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РИА Новости

В Одессе опознали тела всех погибших при пожаре в колледже

10:06 26.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Архивное фото
КИЕВ, 26 дек – РИА Новости. Эксперты идентифицировали тела всех погибших в результате пожара в колледже в Одессе, сообщило местное издание "Думская", не уточнив источник информации.
В одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 ноября произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек, 30 пострадали. Полиция завела уголовное дело. Правительственная комиссия сделала выводы, что пожар произошел из-за неисправной электропроводки.
Сотрудник пожарной службы во время тушения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
17 декабря, 17:47
Названа причина пожара в колледже в Одессе
"Эксперты идентифицировали тела всех 16 погибших в результате пожара на Троицкой. Последним опознали директора Института морской биологии НАН Украины, доктора биологических наук Бориса Александрова", - говорится в сообщении издания.
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Пожар в одесском колледжеОдессаУкраинаВ мире
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