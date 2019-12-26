На Амурском заводе построят третий малый ракетный корабль "Уссурийск"

Эксперт о стрельбах "Калибрами" в Черном море: у нас есть супероружие Опубликовано видео поражения цели "Калибром" в Черном море. В эфире радио Sputnik военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал кадры, отметив, что против ракеты системы ПВО практически бессильны.