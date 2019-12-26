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На Амурском заводе построят третий малый ракетный корабль "Уссурийск"
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РИА Новости

На Амурском заводе построят третий малый ракетный корабль "Уссурийск"

10:02 26.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМалый ракетный корабль проекта 22800 "Советск"
Малый ракетный корабль проекта 22800 Советск
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Малый ракетный корабль проекта 22800 "Советск". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 дек - РИА Новости. Третий по счету малый ракетный корабль проекта 22800 для Тихоокеанского флота, который получил имя "Уссурийск", заложили в четверг на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре, сообщает пресс-служба ТОФ.

"На Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота заложен третий по счету малый ракетный корабль - носитель ракет "Калибр-НК"... Тихоокеанский флот на церемонии представлял заместитель командующего флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королёв", - говорится в сообщении.

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Корабль заложили в рамках контракта, заключенного министерством обороны на постройку шести кораблей проекта 22800 для Тихоокеанского флота. Запланировано, что на Амурском заводе построят четыре таких МРК. Два из них были заложены 1 июля этого года.
Ожидается, что корабли пополнят флот после 2020 года.
Малый ракетный корабль проекта 22800 спроектирован центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Длина корабля – 67 метров, ширина – 11 метров, осадка – 4 метра. Главная энергетическая установка – дизель-электрическая. Максимальная скорость хода – 30 узлов, дальность плавания – 2500 миль, автономность – 15 суток. МРК вооружены 76-мм автоматическим универсальным орудием и зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М", а также ударным комплексом крылатых ракет "Калибр-НК".
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Тихоокеанский флот ВМФ РоссииАмурский судостроительный заводКомсомольск-на-АмуреБезопасность
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