На Амурском заводе построят третий малый ракетный корабль "Уссурийск"

ВЛАДИВОСТОК, 26 дек - РИА Новости. Третий по счету малый ракетный корабль проекта 22800 для Тихоокеанского флота, который получил имя "Уссурийск", заложили в четверг на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре, сообщает пресс-служба ТОФ.
"На Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота заложен третий по счету малый ракетный корабль - носитель ракет "Калибр-НК"... Тихоокеанский флот на церемонии представлял заместитель командующего флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королёв", - говорится в сообщении.
11 декабря, 17:32Сказано в эфиреЭксперт о стрельбах "Калибрами" в Черном море: у нас есть супероружиеОпубликовано видео поражения цели "Калибром" в Черном море. В эфире радио Sputnik военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал кадры, отметив, что против ракеты системы ПВО практически бессильны.
Корабль заложили в рамках контракта, заключенного министерством обороны на постройку шести кораблей проекта 22800 для Тихоокеанского флота. Запланировано, что на Амурском заводе построят четыре таких МРК. Два из них были заложены 1 июля этого года.
Ожидается, что корабли пополнят флот после 2020 года.
Малый ракетный корабль проекта 22800 спроектирован центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Длина корабля – 67 метров, ширина – 11 метров, осадка – 4 метра. Главная энергетическая установка – дизель-электрическая. Максимальная скорость хода – 30 узлов, дальность плавания – 2500 миль, автономность – 15 суток. МРК вооружены 76-мм автоматическим универсальным орудием и зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М", а также ударным комплексом крылатых ракет "Калибр-НК".