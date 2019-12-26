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Число погибших при падении автобуса в ущелье в Индонезии выросло до 35
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РИА Новости

Число погибших при падении автобуса в ущелье в Индонезии выросло до 35

10:02 26.12.2019
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© AFP 2019 / Juni KriswantoСпасательные службы Индонезии
Спасательные службы Индонезии
© AFP 2019 / Juni Kriswanto
Спасательные службы Индонезии. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. По меньшей мере 35 человек, в том числе дети, погибли при падении автобуса в ущелье глубиной 80 метров в Индонезии, сообщает агентство Antara.
Ранее сообщалось о 28 погибших и 13 пострадавших.
Сотрудники Национальной поисково-спасательной службы (SAR) обнаружили 13 выживших, однако они получили серьезные травмы. Поисково-спасательная операция продолжилась в четверг.
Представители полиции провинции Южная Суматра сообщили, что всего в автобусе находились 54 человека, число жертв может возрасти. Ранее сообщалось о 40 пассажирах. Правоохранители также отметили, что автобус перевозил преимущественно жителей провинций Бенкулу и Южная Суматра.
Сейсмограф. Архивное фото
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