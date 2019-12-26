Число погибших при падении автобуса в ущелье в Индонезии выросло до 35

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. По меньшей мере 35 человек, в том числе дети, погибли при падении автобуса в ущелье глубиной 80 метров в По меньшей мере 35 человек, в том числе дети, погибли при падении автобуса в ущелье глубиной 80 метров в Индонезии , сообщает агентство Antara

Ранее сообщалось о 28 погибших и 13 пострадавших.

Сотрудники Национальной поисково-спасательной службы (SAR) обнаружили 13 выживших, однако они получили серьезные травмы. Поисково-спасательная операция продолжилась в четверг.

Представители полиции провинции Южная Суматра сообщили, что всего в автобусе находились 54 человека, число жертв может возрасти. Ранее сообщалось о 40 пассажирах. Правоохранители также отметили, что автобус перевозил преимущественно жителей провинций Бенкулу и Южная Суматра.