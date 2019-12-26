Число погибших при падении автобуса в ущелье в Индонезии выросло до 35

Ранее сообщалось о 28 погибших и 13 пострадавших.
Сотрудники Национальной поисково-спасательной службы (SAR) обнаружили 13 выживших, однако они получили серьезные травмы. Поисково-спасательная операция продолжилась в четверг.
Представители полиции провинции Южная Суматра сообщили, что всего в автобусе находились 54 человека, число жертв может возрасти. Ранее сообщалось о 40 пассажирах. Правоохранители также отметили, что автобус перевозил преимущественно жителей провинций Бенкулу и Южная Суматра.
16 декабря, 18:26В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Инцидент произошел в понедельник поздно вечером в округе Пагар-Алам в провинции Южная Суматра. Причины аварии еще не установлены. Местная полиция продолжает расследование.