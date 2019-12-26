Синоптик рассказал, когда в Москве может появиться снежный покров

"Какой-то снежный покров возможен в столице лишь 30 числа, может и 29 что-нибудь где-нибудь (образуется)", - сказал Леус.

По его словам, 30-го числа утром будет прохладно, ожидается 3-5 градусов мороза, а днем и к вечеру ожидается от 0 до минус 2 градусов.