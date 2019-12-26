Синоптик рассказал, когда в Москве может появиться снежный покров

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Снежный покров может образоваться в Москве в понедельник, 30 декабря, вечером в этот день ожидается снег, мокрый снег и гололедные явления, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Какой-то снежный покров возможен в столице лишь 30 числа, может и 29 что-нибудь где-нибудь (образуется)", - сказал Леус.
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По его словам, 30-го числа утром будет прохладно, ожидается 3-5 градусов мороза, а днем и к вечеру ожидается от 0 до минус 2 градусов.
"И снег, мокрый снег, местами возможны гололедные явления и сильный порывистый ветер", - добавил Леус.