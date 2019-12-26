В Подмосковье автовоз столкнулся с двумя фурами, два человека погибли

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Автовоз в четверг столкнулся с двумя грузовиками на федеральной автотрассе М7 "Волга" в Московской области - два человека погибли, еще один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"На 53-м километре Горьковского шоссе в Богородском городском округе произошло лобовое столкновение автовоза с двумя фурами. В результате ДТП пострадали три человека, двое из них погибли", - сказал собеседник агентства.
По его словам, с автовоза опрокинулись пять легковых машин.
Движение на месте ДТП ограничено, организовано в реверсном режиме по одной полосе. К ликвидации последствий привлечены 24 человека и восемь единиц техники.