Путин поздравил с юбилеем Михаила Боярского

"Человек необычайно талантливый, обаятельный и энергичный, Вы обогатили отечественный театр, эстраду и кинематограф яркими, самобытными, запоминающимися работами", - говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул, что актер по праву снискал профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей по всей стране и за ее пределами. Глава РФ также пожелал Боярскому и его семье здоровья, успехов и вдохновения.