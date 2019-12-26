Путин поздравил с юбилеем Михаила Боярского

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Михаила Боярского с 70-летним юбилеем, отметив его талант и энергию, телеграмма размещена на сайте Кремля.
Боярский в четверг отмечает свое 70-летие.
"Человек необычайно талантливый, обаятельный и энергичный, Вы обогатили отечественный театр, эстраду и кинематограф яркими, самобытными, запоминающимися работами", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что актер по праву снискал профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей по всей стране и за ее пределами. Глава РФ также пожелал Боярскому и его семье здоровья, успехов и вдохновения.
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