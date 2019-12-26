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Культура
2019-12-26T09:59+0300
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Путин поздравил с юбилеем Михаила Боярского
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РИА Новости

Путин поздравил с юбилеем Михаила Боярского

09:59 26.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Боярский перед началом церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина. 7 мая 2018
Актер Михаил Боярский перед началом церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина. 7 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Михаила Боярского с 70-летним юбилеем, отметив его талант и энергию, телеграмма размещена на сайте Кремля.
Боярский в четверг отмечает свое 70-летие.
Михаил Боярский
19 ноября, 13:31Культура
Боярский назвал слухами сообщения о своем уходе со сцены после юбилея
"Человек необычайно талантливый, обаятельный и энергичный, Вы обогатили отечественный театр, эстраду и кинематограф яркими, самобытными, запоминающимися работами", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что актер по праву снискал профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей по всей стране и за ее пределами. Глава РФ также пожелал Боярскому и его семье здоровья, успехов и вдохновения.
Актёр Михаил Боярский
Вчера, 03:32
Биография Михаила Боярского
28021012
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КультураМихаил БоярскийВладимир ПутинРоссия
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