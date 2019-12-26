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"Продавец деревни" в Красноярском крае опроверг сообщения СМИ
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РИА Новости

"Продавец деревни" в Красноярском крае опроверг сообщения СМИ

09:56 26.12.2019
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© НТВЖители села Васильевка Идринского района Красноярского края
Жители села Васильевка Идринского района Красноярского края
© НТВ
КРАСНОЯРСК, 26 дек - РИА Новости. Информация в СМИ о продаже села Васильевка в Красноярском крае не соответствует действительности, заявил РИА Новости гендиректор Сельского строительного комбината Вадим Федяев, который подал объявление.
Ранее ряд СМИ сообщил, что предприниматель из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка и выставил его на продажу. Так, он предлагал покупателям ферму, склад и дома с проживающими в них людьми. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству красноярского следственного управления проверить эту информацию.
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"Продается уставной капитал предприятия, но не деревня с жителями. Стоимость 20 миллионов рублей. Мы таким образом стараемся привлечь инвестора на территорию, чтоб развивать ее. Объявление было неверно истолковано и подавалось не в полном объеме в СМИ", - сказал Федяев.
Он уточнил, что часть домов принадлежит самим жителям, а часть предприятию, однако выселять никого не собираются, если продажа состоится.
"Выселять никого не будут, естественно. Ведь даже если мы найдем инвестора, новому предприятию нужны будут работники. Это будут местные жители. Сейчас в деревне живет около 30 человек и чуть более 20 домов", - сказал Федяев.
По его словам, уже есть заинтересованность в приобретении уставного капитала.
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