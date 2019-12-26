Малышева посоветовала худеющим грызть лед за новогодним столом

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Телеведущая Елена Малышева вместе с героинями передачи "Жить здорово!" поделилась рекомендациями, как остаться в хорошей форме после праздников. Выпуск программы опубликован на сайте Первого канала.
Одна из участниц предложила грызть лед за столом вместо еды. Малышева с этой рекомендацией согласилась.
"Совет, чтобы вода была со льдом. <…> Вы ее выпиваете, либо сразу берете кусок льда и грызете. Вам говорят: "ты что лед то грызешь?" Вы говорите – люблю страшно. Но это снижает аппетит, это лайфхак", — заявила телеведущая.
Другой совет касался употребления алкоголя. Желающим похудеть посоветовали наливать в бокалы воду и "подкрашивать" ее небольшим количеством вина, чтобы не привлекать внимание других участников застолья.
Кроме того, избежать появления "лишних" килограммов можно, если отказаться от традиционных "спутников" алкогольных напитков – жирных блюд с новогоднего стола.
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