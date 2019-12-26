Малышева посоветовала худеющим грызть лед за новогодним столом

"Совет, чтобы вода была со льдом. <…> Вы ее выпиваете, либо сразу берете кусок льда и грызете. Вам говорят: "ты что лед то грызешь?" Вы говорите – люблю страшно. Но это снижает аппетит, это лайфхак", — заявила телеведущая.