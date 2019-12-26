Суды Петербурга вновь эвакуировали из-за анонимных угроз

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Два районных суда проводят эвакуацию после сообщений неизвестных о минировании зданий, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Петродворцовый и Октябрьский районные суды эвакуируются", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы.
25 декабря, 08:17Во Владивостоке эвакуировали вокзал из-за сообщения о "минировании"
Всего с 28 ноября суды Санкт-Петербурга получили 173 ложных сообщения о минировании. 25 декабря стал единственным рабочим днем, когда в суды города не приходили письма о лже-минировании.
Первые письма с угрозами о взрыве и требованиями перевести на электронный кошелек 120 биткоинов пришли в суды Петербурга 28 ноября. С тех пор каждый будний день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и школы. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию.