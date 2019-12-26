Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T09:49+0300
https://ria.ru/20191226/1562863010.html
Суды Петербурга вновь эвакуировали из-за анонимных угроз
https://cdn25.img.ria.ru/images/103890/55/1038905552_0:0:2816:1584_1036x0_80_0_0_b6735d3bdeef55b1b89422635bf30e0b.jpg
РИА Новости

Суды Петербурга вновь эвакуировали из-за анонимных угроз

09:49 26.12.2019
167
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Зал судебных заседаний. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Два районных суда проводят эвакуацию после сообщений неизвестных о минировании зданий, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Петродворцовый и Октябрьский районные суды эвакуируются", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы.
Сотрудник полиции со служебной собакой
25 декабря, 08:17
Во Владивостоке эвакуировали вокзал из-за сообщения о "минировании"
Всего с 28 ноября суды Санкт-Петербурга получили 173 ложных сообщения о минировании. 25 декабря стал единственным рабочим днем, когда в суды города не приходили письма о лже-минировании.
Первые письма с угрозами о взрыве и требованиями перевести на электронный кошелек 120 биткоинов пришли в суды Петербурга 28 ноября. С тех пор каждый будний день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и школы. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию.
Сотрудник полиции
5 декабря, 12:08
В Москве эвакуировали школу после анонимного звонка о "минировании"
220021
Обсудить 1
Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Участники акции протеста против нового закона о гражданстве в Индии
Участники беспорядков в Индии выплатят по $550 за порчу госимущества
Шипучие таблетки
Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
Италия
В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
Скорая помощь
В Афганистане шесть военных погибли при взрыве автомобиля
Актер Михаил Боярский перед началом церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина. 7 мая 2018
Путин поздравил с юбилеем Михаила Боярского
Телеведущая Елена Малышева
Малышева посоветовала худеющим грызть лед за новогодним столом
Бюллетень для голосования на выборах в Узбекистане
ЦИК Узбекистана пообещал учесть все замечания наблюдателей на выборах
Прохожие во время снегопада в Москве
Синоптик рассказал, когда в Москве может появиться снежный покров
Малый ракетный корабль проекта 22800 Советск
На Амурском заводе построят третий малый ракетный корабль "Уссурийск"
Жители села Васильевка Идринского района Красноярского края
"Продавец деревни" в Красноярском крае опроверг сообщения СМИ
Пассажиры на станции Китай-город Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.
Мужчина выжил, упав под поезд на станции метро "Китай-город" в Москве
Спасательные службы Индонезии
Число погибших при падении автобуса в ущелье в Индонезии выросло до 35
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Торгпред рассказал о доле взаиморасчетов России и Ирана в нацвалютах
Полицейский
Полиция нашла всех участников массового нападения на грузовик в Чите
Гималайский медвежонок
В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:36Немецкие СМИ лидируют по числу публикаций о "Северном потоке — 2"
12:36Песков оценил идею диалога с Грузией по примеру "нормандского формата"
12:36Решения об освобождении малоимущих от части налогов нет, заявил Песков
12:35Песков рассказал о попытках создать мировой механизм против киберугроз
12:29Женщины в декрете смогут выбрать курс повышения квалификации
12:29Иностранные устройства хранения данных запретили покупать для госнужд
12:27Орешкин рассказал, что ограничивает рост российской экономики
12:27В Москве создадут ледяную скульптуру, посвященную разведчикам Вартанян
12:26Кремль заявил о наличии средств для завершения "Северного потока — 2"
12:26Песков: вмешательство третьих стран не разрешит конфликт в Ливии
12:24В Кремле не помнят инициатив Джонсона по улучшению диалога с Россией
12:23На территории Ливии действуют наемники из разных стран, заявил Песков
12:22Путин в четверг проведет несколько международных телефонных разговоров
12:21Доклад о компромиссах общества и власти передали Путину, заявил Фадеев
12:21Неизвестные напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии
12:21Отношения России и Грузии оставляют желать лучшего, заявил Песков
12:19Фадеев: СПЧ будет настаивать на выработке мягкой политической культуры
12:18Фадеев опасается, что молодежь не воспримет онлайн-голосование всерьез
12:12Синод РПЦ на итоговом заседании обсудит раскол в мировом православии
12:11Поставки газа по "Турецкому потоку" начнутся через несколько дней
Лента новостейМолния