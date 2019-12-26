Участники беспорядков в Индии выплатят по $550 за порчу госимущества

Участники акции протеста против нового закона о гражданстве в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 дек - РИА Новости. Администрация северного индийского штата Администрация северного индийского штата Уттар-Прадеш обязала свыше 130 жителей региона выплатить в среднем по 38 тысяч рупий (около 550 долларов) за порчу госимущества в ходе недавних беспорядков вокруг принятия поправок к закону о гражданстве, пишет в четверг газета Times of India

Согласно ее данным, общий ущерб государственной собственности специалисты оценили в пять миллионов рупий ($70 тысяч). Издание отмечает, что у тех, кто откажется выплатить штраф, могут конфисковать имущество.

"Данное предписание было направлено лишь тем лицам, которые были зафиксированы на камерах видеонаблюдения в тот момент, когда они бросали камни или иным способам портили государственное имущество", - приводит газета слова неназванного чиновника из администрации Уттар-Прадеша.

Отмечается, что виновные в вандализме лица должны уплатить штрафы не позднее четверга. Вместе с тем, они имеют право оспорить это требование властей в официальном порядке.

Согласно последним данным, за две недели протестов вокруг поправок к закону о гражданстве в различных регионах Индии погибли более 20 человек. Более всего - 17 - в самом густонаселенном штате страны Уттар-Прадеш. В индийской столице Нью-Дели периодически также проходят демонстрации, несмотря на то, что решением властей протестные акции здесь запрещены.

Скандальные поправки к закону о гражданстве, официально вступившие в силу, предусматривают, что немусульмане из соседних стран Южной Азии - Афганистана, Пакистана и Бангладеш – могут получить индийский паспорт по упрощенной процедуре, если столкнулись с притеснениями на родине.