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Участники беспорядков в Индии выплатят по $550 за порчу госимущества
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РИА Новости

Участники беспорядков в Индии выплатят по $550 за порчу госимущества

09:41 26.12.2019
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© REUTERS / P. RavikumarУчастники акции протеста против нового закона о гражданстве в Индии
Участники акции протеста против нового закона о гражданстве в Индии
© REUTERS / P. Ravikumar
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 дек - РИА Новости. Администрация северного индийского штата Уттар-Прадеш обязала свыше 130 жителей региона выплатить в среднем по 38 тысяч рупий (около 550 долларов) за порчу госимущества в ходе недавних беспорядков вокруг принятия поправок к закону о гражданстве, пишет в четверг газета Times of India.
Согласно ее данным, общий ущерб государственной собственности специалисты оценили в пять миллионов рупий ($70 тысяч). Издание отмечает, что у тех, кто откажется выплатить штраф, могут конфисковать имущество.
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"Данное предписание было направлено лишь тем лицам, которые были зафиксированы на камерах видеонаблюдения в тот момент, когда они бросали камни или иным способам портили государственное имущество", - приводит газета слова неназванного чиновника из администрации Уттар-Прадеша.
Отмечается, что виновные в вандализме лица должны уплатить штрафы не позднее четверга. Вместе с тем, они имеют право оспорить это требование властей в официальном порядке.
Согласно последним данным, за две недели протестов вокруг поправок к закону о гражданстве в различных регионах Индии погибли более 20 человек. Более всего - 17 - в самом густонаселенном штате страны Уттар-Прадеш. В индийской столице Нью-Дели периодически также проходят демонстрации, несмотря на то, что решением властей протестные акции здесь запрещены.
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Скандальные поправки к закону о гражданстве, официально вступившие в силу, предусматривают, что немусульмане из соседних стран Южной Азии - Афганистана, Пакистана и Бангладеш – могут получить индийский паспорт по упрощенной процедуре, если столкнулись с притеснениями на родине.
Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов страны, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.
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Уттар-ПрадешНью-ДелиИндияВ мире
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