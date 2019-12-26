ЦИК Узбекистана пообещал учесть все замечания наблюдателей на выборах

ТАШКЕНТ, 26 дек - РИА Новости. ЦИК ЦИК Узбекистана учтет все замечания международных наблюдателей на выборах в законодательную (нижнюю) палату парламента и готов продолжить диалог в этой сфере, сообщается в четверг на сайте Центризбиркома.

Выборы законодательной палаты парламента Узбекистана (Олий Мажлиса) прошли 22 декабря. За выборами следили почти 140 тысяч местных наблюдателей и более 800 международных, а также от десяти организаций, включая СНГ, ШОС и ОБСЕ. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ впервые прислало на парламентские выборы в Узбекистан полномасштабную миссию из почти 300 человек, впервые направила своих наблюдателей и Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ.

"Центральная избирательная комиссия с полной ответственностью заявляет, что выводы и рекомендации международных наблюдателей лягут в основу планомерной и последовательной работы по дальнейшему совершенствованию выборного законодательства и избирательной практики, а также выражает готовность продолжить конструктивный диалог в данной сфере со всеми заинтересованными сторонами", - говорится в заявлении.

В ЦИК сообщили, что в заявлении о предварительных результатах и выводах международной миссии по наблюдению за выборами ПА и БДИПЧ ОБСЕ указывается на выявленные некоторые факты голосования без документов, удостоверяющих личность, случаи "семейного голосования", отдельные нарушения правил подсчета голосов, недостаточную представленность женщин в политической и общественной жизни страны, отсутствие независимых кандидатов и возможности наблюдать за выборами со стороны институтов гражданского общества.

"В настоящее время Центральная избирательная комиссия уже приступила к тщательному изучению и проведению глубокого анализа результатов состоявшихся выборов, а также заявлений международных и зарубежных наблюдателей для разработки комплексного плана мероприятий по дальнейшему совершенствованию избирательного процесса, реализации озвученных выводов и рекомендаций", - отмечается в заявлении Центризбиркома. В частности, ЦИК намерен провести к лету 2020 года международную конференцию об итогах состоявшихся выборов.

Ранее в ЦИК заявляли, что выборы были признаны состоявшимися в 128 из 150 избирательных округов, однако позднее число округов, где 5 января 2020 года пройдет повторное голосование, увеличилось до 25 из-за ошибок при ручном пересчете голосов. Явка избирателей составила 67,8%, или 13,96 миллиона человек.