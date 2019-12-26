ORSIS: в ситуации с тендером на поставку оружия Армении есть прогресс

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В российской оружейной компании В российской оружейной компании ORSIS ("Промтехнология") видят прогресс в ситуации с сорванным тендером на поставку военной техники Армении , сообщил РИА Новости официальный представитель предприятия.

ORSIS включили в черный список поставщиков оружия в силовые структуры Армении сразу после срыва армянским минобороны тендера на поставку военной техники на несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта компания. Позднее Минпромторг России направил письмо на имя главы армянского военного ведомства Давида Тонояна, в котором это решение было оценено как "немотивированное". По факту срыва тендера армянские силовики расследуют уголовное дело по статье "халатное отношение к службе". Позднее адвокат, представляющий в Армении интересы ORSIS, сообщил, что компанию исключили из черного списка.

По словам представителя компании, в ситуации с сорванным тендером к концу года "заметен определенный прогресс".

"Так, решением суда ORSIS исключили из черного списка поставщиков. Это позитивная тенденция, так как дает возможность продолжить сотрудничество нашей компании с Арменией и получать республике, которая является нашим давним партнером, современное и качественное оружие", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в армянских СМИ появилась информация об увольнении высокопоставленных чиновников из минобороны Армении в связи с ситуацией с ORSIS.