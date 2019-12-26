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ORSIS: в ситуации с тендером на поставку оружия Армении есть прогресс
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РИА Новости

ORSIS: в ситуации с тендером на поставку оружия Армении есть прогресс

09:36 26.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи у стенда с винтовками Orsis
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи у стенда с винтовками Orsis
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В российской оружейной компании ORSIS ("Промтехнология") видят прогресс в ситуации с сорванным тендером на поставку военной техники Армении, сообщил РИА Новости официальный представитель предприятия.
ORSIS включили в черный список поставщиков оружия в силовые структуры Армении сразу после срыва армянским минобороны тендера на поставку военной техники на несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта компания. Позднее Минпромторг России направил письмо на имя главы армянского военного ведомства Давида Тонояна, в котором это решение было оценено как "немотивированное". По факту срыва тендера армянские силовики расследуют уголовное дело по статье "халатное отношение к службе". Позднее адвокат, представляющий в Армении интересы ORSIS, сообщил, что компанию исключили из черного списка.
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ORSIS исключили из черного списка поставщиков оружия Армении
По словам представителя компании, в ситуации с сорванным тендером к концу года "заметен определенный прогресс".
"Так, решением суда ORSIS исключили из черного списка поставщиков. Это позитивная тенденция, так как дает возможность продолжить сотрудничество нашей компании с Арменией и получать республике, которая является нашим давним партнером, современное и качественное оружие", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в армянских СМИ появилась информация об увольнении высокопоставленных чиновников из минобороны Армении в связи с ситуацией с ORSIS.
"В компании считают, что основные виновные в срыве тендера еще не понесли наказание. До сих пор непонятны мотивы отсутствия официальных ответов ведомства на предложения о встрече. До компании доходят сообщения о присвоении подаренных компанией ORSIS образцов МО конкретными чиновниками министерства", - добавил представитель компании.
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