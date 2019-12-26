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Туризм
2019-12-26T11:33+0300
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МИД Узбекистана: турпоток из России вырос на четверть
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РИА Новости

МИД Узбекистана: турпоток из России вырос на четверть

11:33 26.12.2019
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© Depositphotos / alsemМедресе на площади Регистан в Самарканде
Медресе на площади Регистан в Самарканде
© Depositphotos / alsem
ТАШКЕНТ, 26 дек — РИА Новости. Турпоток из России в Узбекистан за январь-октябрь 2019 года вырос на 24,8 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил РИА Новости первый замминистра иностранных дел республики Ильхом Нематов.
"Раньше (во времена СССР, - Прим. ред.) было много туристов из России, но в какое-то время россияне начали ездить в Таиланд, Майами и так далее. Но сейчас опять турпоток возобновляется, число туристов постоянно растет... За январь-октябрь этого года приехали 428 тысяч. Это 24,8 процента роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года", — сказал Нематов.
Он отметил, что туристический поток в Узбекистан со всего мира "резко увеличивается".
"Если раньше у нас было где-то около 100-200 тысяч путешественников, то в прошлом году мы получили пять миллионов. Сейчас мы быстрыми темпами создаем очень серьезную инфраструктуру туризма", — отметил первый замглавы МИД.
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