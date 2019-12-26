МИД Узбекистана: турпоток из России вырос на четверть

ТАШКЕНТ, 26 дек — РИА Новости. Турпоток из России в Узбекистан за январь-октябрь 2019 года вырос на 24,8 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил РИА Новости первый замминистра иностранных дел республики Ильхом Нематов.

"Раньше (во времена СССР, - Прим. ред.) было много туристов из России, но в какое-то время россияне начали ездить в Таиланд, Майами и так далее. Но сейчас опять турпоток возобновляется, число туристов постоянно растет... За январь-октябрь этого года приехали 428 тысяч. Это 24,8 процента роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года", — сказал Нематов.

Он отметил, что туристический поток в Узбекистан со всего мира "резко увеличивается".