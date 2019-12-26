Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T09:29+0300
https://ria.ru/20191226/1562862552.html
Иран не приглашал иностранцев работать на новом нефтяном месторождении
https://cdn23.img.ria.ru/images/153258/76/1532587642_0:257:2727:1791_1036x0_80_0_0_a0379c1870baf7e4c41b2b4cbca48023.jpg
РИА Новости

Иран не приглашал иностранцев работать на новом нефтяном месторождении

09:29 26.12.2019
656
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 26 дек - РИА Новости. Тегеран пока не инициировал привлечение в том числе российских компаний к разработке недавно открытого крупного нефтяного месторождения в Иране, сообщил РИА Новости торговый представитель России в ИРИ Рустам Жиганшин.
"Мы слышали тоже об открытии этого месторождения, однако с иранской стороны пока никаких инициатив по привлечению российских и, насколько мне известно, зарубежных предприятий к разработке месторождения не было. Более подробной информацией по данному проекту в Торговом представительстве не располагают", - сказал Жиганшин.
Добыча нефти
18 декабря, 08:00
Сокращение добычи нефти: самый трудный год — впереди
Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил об обнаружении на территории страны нефтяного месторождения, запасы которого составляют 53 миллиарда баррелей.
823000
Обсудить 1
РоссияИранЭкономика
Рекомендуем
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Торгпред рассказал о доле взаиморасчетов России и Ирана в нацвалютах
Акция протеста в Исхафане
СМИ: в Иране ликвидировали террористов, участвовавших в беспорядках
Ташкентская телебашня
В МИД Узбекистана заявили, что стране выгодно вступление в ЕАЭС
Строительство газопровода Турецкий поток
Поставки газа по "Турецкому потоку" начнутся через несколько дней
Вид на один из кварталов Тегерана
Компании в России интересует сотрудничество с Ираном, заявил торгпред
Американские военнослужащие в Сирии
Иран готов помочь Сирии вывести американские войска из страны
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Белоруссия может стать федеральным округом России, считает Жириновский
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи у стенда с винтовками Orsis
ORSIS: в ситуации с тендером на поставку оружия Армении есть прогресс
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
В Узбекистане ждут визита главы "Росатома" для обсуждения проекта АЭС
Истребитель МиГ-29
На северо-западе Ирана разбился истребитель МиГ-29, сообщили СМИ
Президент Турции Тайип Эрдоган
Эрдоган: конвенция Монтре не будет распространяться на канал "Стамбул"
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
Министр финансов США объяснил, куда "исчезли" $1,5 триллиона наличными
Cоветник по международным вопросам духовного лидера исламской революции в Иране Али Акбар Велаяти
Сирийцы и ливанцы ответят Израилю за авиаудары, заявили в Иране
Поднятие флага России на опорным пунктом в Сирии
Опорный пункт США в Сирии, занятый военной полицией, сняли на видео
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции России в Сирии
Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23Российские космические аппараты связи "Гонец-М" запустили с "Плесецка"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
01:44Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
01:43Эксперт рассказал, как проверить состояние аккумулятора автомобиля
01:40Нетаньяху заявил о своей победе на выборах лидера "Ликуда"
01:30Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
01:30В Алабаме три чирлидерши погибли в ДТП
01:27Не стало нашей мамы. Прощальное слово "Современника"
01:19Наводнение в Колумбии унесло жизни семи человек
01:15Нетаньяху победил на внутренних выборах на пост лидера партии "Ликуд"
01:08Автопарк мэрии Якутска не пополнился с момента продажи джипов
01:03Ученый считает, что на Марс надо лететь космонавтам-киборгам
Лента новостейМолния