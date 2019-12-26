Иран не приглашал иностранцев работать на новом нефтяном месторождении

"Мы слышали тоже об открытии этого месторождения, однако с иранской стороны пока никаких инициатив по привлечению российских и, насколько мне известно, зарубежных предприятий к разработке месторождения не было. Более подробной информацией по данному проекту в Торговом представительстве не располагают", - сказал Жиганшин.