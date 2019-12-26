В Узбекистане ждут визита главы "Росатома" для обсуждения проекта АЭС

ТАШКЕНТ, 26 дек - РИА Новости. Гендиректор Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев посетит Узбекистан для обсуждения проекта строительства АЭС в республике, сообщил РИА Новости первый замминистра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов.

В начале сентября 2018 года Россия и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области. Ранее Лихачев заявлял журналистам, что корпорация до конца 2019 года планирует подписать основной контракт на строительство АЭС и в начале 2020 года начать работы на площадке по строительству станции. Условия строительства АЭС пока обсуждаются сторонами, окончательное соглашение еще не заключено, сообщил РИА Новости информированный источник в официальных кругах.

"Стадия оформления документов", - ответил Нематов на вопрос, в какой стадии сейчас находится этот проект.

"Я слышал, что буквально в ближайшее время господин Лихачев будет в Узбекистане. И наш "Узатом" (Агентство по развитию атомной энергетики Узбекистана - ред.) будут (с "Росатомом") прорабатывать, как продвигать вперед и когда начнется проект. Точных дат я не знаю, но скоро будет прорабатываться этот вопрос. Может быть, во время визита (Лихачева) это станет известно", - добавил Нематов.

По его словам, площадку под строительство АЭС выбирали долго, так как ее пришлось согласовывать с соседними странами. В то же время он отметил важность проекта для растущих экономики и населения Узбекистана.