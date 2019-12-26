В МИД Узбекистана заявили, что стране выгодно вступление в ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 26 дек - РИА Новости. Узбекистану было бы выгодно вступление в ЕАЭС, этот вопрос сейчас активно обсуждается, сообщил РИА Новости первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов.
"Сейчас изучается этот вопрос, тщательно изучается. Изучение потом будет ставиться на весы, и, естественно, будет приниматься решение", - сообщил Нематов РИА Новости.
По словам замглавы МИД Узбекистана, лично он выступает за вхождение в ЕАЭС
"Экономика, промышленность, сельское хозяйство Узбекистана растет. Экспорт увеличивается. Нам нужен рынок, нужно пространство. А где это пространство? Это пространство в Казахстане, в России, в Киргизии, которая (тоже) является членом ЕАЭС. Поэтому прямо скажу – я за участие. Исключительно исходя из экономических интересов…. Еще один немаловажный фактор – демография. Растет население, 700 тысяч прибавляется каждый год. Естественно, мы 700 тысяч пропорционально не можем обеспечить работой. А это к чему приводит? К миграции. А мигрирует наш народ куда? В Россию, в Казахстан. Этот фактор тоже обуславливает поддержание тесных связей Узбекистана с ЕАЭС. Там другие условия для (стран) членов, для мигрантов. Поэтому я считаю, исходя из этих условий, мы должны принимать решение", - отметил он.
По его предположению, переговоры об этом могут завершиться в ближайшее время.
"Сейчас уже, по-моему, (вопрос) ускоряется. Недавно уже команда (министра финансов РФ Антона) Силуанова была здесь в Самарканде, буквально в начале декабря. Значит, переговоры идут. Наверное, скоро завершат. Я думаю, в ближайшее время завершат", - отметил он.