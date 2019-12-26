В МИД Узбекистана заявили, что стране выгодно вступление в ЕАЭС

"Экономика, промышленность, сельское хозяйство Узбекистана растет. Экспорт увеличивается. Нам нужен рынок, нужно пространство. А где это пространство? Это пространство в Казахстане, в России, в Киргизии, которая (тоже) является членом ЕАЭС. Поэтому прямо скажу – я за участие. Исключительно исходя из экономических интересов…. Еще один немаловажный фактор – демография. Растет население, 700 тысяч прибавляется каждый год. Естественно, мы 700 тысяч пропорционально не можем обеспечить работой. А это к чему приводит? К миграции. А мигрирует наш народ куда? В Россию, в Казахстан. Этот фактор тоже обуславливает поддержание тесных связей Узбекистана с ЕАЭС. Там другие условия для (стран) членов, для мигрантов. Поэтому я считаю, исходя из этих условий, мы должны принимать решение", - отметил он.