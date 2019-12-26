Торгпред рассказал о доле взаиморасчетов России и Ирана в нацвалютах

ТЕГЕРАН, 26 дек – РИА Новости. Доля взаиморасчетов России и Доля взаиморасчетов России и Ирана с использованием национальных валют превысила 50%, сообщил РИА Новости торговый представитель России в Иране Рустам Жиганшин

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Тегеран договорились активизировать работу по расширению прямых расчетов в национальных валютах. Президент Ирана Хасан Роухани, в свою очередь, заявлял, что использование нацвалют будет способствовать расширению связей, а глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати указывал на отход двух стран от использования доллара.

"Если в 2018 году в национальных валютах расчеты составили чуть более 40%, то в текущем 2019 году этот показатель превышает уже 50%", - заявил Жиганшин, указав на рост во взаиморасчетах в национальных валютах.

Вопрос использования национальных валют актуален для торгово-экономического взаимодействия России и Ирана, сказал он, указав на рост взаиморасчетов в национальных валютах.

Торговый представитель также коснулся и товарооборота двух стран: за первые десять месяцев текущего года он вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,67 млрд долларов, что приближается к товарообороту за весь прошлый год. В 2018 году он составил порядка 1,7 млрд долларов.

По его словам, с российской стороны основную часть экспорта составляет подсолнечное масло, кукуруза, ячмень, баранина, а помимо сельскохозяйственной продукции, - пиломатериалы, электрооборудование, стальной прокат, грузовые железнодорожные вагоны.