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2019-12-26T09:15+0300
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Торгпред рассказал о доле взаиморасчетов России и Ирана в нацвалютах
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РИА Новости

Торгпред рассказал о доле взаиморасчетов России и Ирана в нацвалютах

09:15 26.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 26 дек – РИА Новости. Доля взаиморасчетов России и Ирана с использованием национальных валют превысила 50%, сообщил РИА Новости торговый представитель России в Иране Рустам Жиганшин.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Тегеран договорились активизировать работу по расширению прямых расчетов в национальных валютах. Президент Ирана Хасан Роухани, в свою очередь, заявлял, что использование нацвалют будет способствовать расширению связей, а глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати указывал на отход двух стран от использования доллара.
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"Если в 2018 году в национальных валютах расчеты составили чуть более 40%, то в текущем 2019 году этот показатель превышает уже 50%", - заявил Жиганшин, указав на рост во взаиморасчетах в национальных валютах.
Вопрос использования национальных валют актуален для торгово-экономического взаимодействия России и Ирана, сказал он, указав на рост взаиморасчетов в национальных валютах.
Торговый представитель также коснулся и товарооборота двух стран: за первые десять месяцев текущего года он вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,67 млрд долларов, что приближается к товарообороту за весь прошлый год. В 2018 году он составил порядка 1,7 млрд долларов.
По его словам, с российской стороны основную часть экспорта составляет подсолнечное масло, кукуруза, ячмень, баранина, а помимо сельскохозяйственной продукции, - пиломатериалы, электрооборудование, стальной прокат, грузовые железнодорожные вагоны.
Из Ирана в Россию поставляются охлажденные сыры, огурцы, томаты, киви, капуста, виноград, сухофрукты, изюм, фисташки и другие овощи и фрукты, отметил торговый представитель.
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Рустам ЖиганшинХасан РоуханиВладимир ПутинРоссияИранЭкономика
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