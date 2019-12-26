Мэр элитного курорта рассказал о заработке на внутреннем туризме

КНОККЕ-ХЕЙСТ (Бельгия), 26 дек – РИА Новости. Красивые женщины, необыкновенная природа и деятельный президент – так характеризует Россию вошедший уже при жизни в историю Красивые женщины, необыкновенная природа и деятельный президент – так характеризует Россию вошедший уже при жизни в историю Бельгии бургомистр одного из самых фешенебельных курортов Северного моря Леопольд Липпенс: в интервью РИА Новости он поделился проверенными за 40 лет руководства секретами развития внутреннего туризма, потенциал которого он видит и в РФ.

Несмотря на то, что Бельгия находится на перекрестке всех дорог в Западной Европе и жители королевства могут выбирать любое направление для короткого отпуска, уикенда или праздников, большинство патриотично предпочитают собственное побережье: в любое время года, будь то в период летних отпусков или в новогодние праздники, местные курорты не пустуют.

Липпенс, возглавляющий цветущую коммуну Кнокке-Хейст с конца 70-х годов прошлого века, объяснил, как маленьким городкам на побережье не столь уж и приветливого по сравнению с югом Европы Северного моря удается зарабатывать на внутренних туристах. Он также признался, что многие его знакомые любят ездить в Россию "на рыбалку и охоту".

Слагаемые успеха

Собственное население Кнокке составляет всего 35 тысяч человек, что не дотягивает до полноценного сравнения с "бельгийским Сочи". Однако, как отмечает мэр, в течение порядка 200 дней в году "население увеличивается до 100, 150 и даже 200 тысяч человек". "И 96% нашей клиентуры - это сами бельгийцы", - говорит он.

"Туризм развивается, если у вас исторический город, такой как Брюгге, например. А что есть у нас – пляж, но он есть еще в 10 миллионах местах, есть красивые дома, но такие есть и в других городах, торговля тоже есть в других местах. Люди ищут качество, и это касается как тех, кто приезжает на день, кто покупает жилье, так и тех, кто останавливается в гостинице, и самих жителей. Качество включает эстетические аспекты, качество жизни, чистоту и безопасность, это три базовых вещи", - лаконично формулирует бургомистр формулу успеха.

По его словам, помимо транспортной доступности, нужно добиваться самой привлекательности места, "чтобы люди хотели вернуться". Но основное, по его опыту, это "убедить частный сектор в том, что инвестиции в будущее и курортный туризм тогда приносят отдачу, когда сочетаются безопасность, качество и чистота".

"Главное, чтобы это создавал сам частный сектор. Задача городских властей - подать воду, электричество и обеспечить безопасность, сделать дороги, велосипедные дорожки, посадить цветы. Наши коммерсанты, владельцы бутиков и ресторанов осознали, что эстетика и качество привлекают туристов. Такой план был выработан многие годы назад и с тех пор работает", - говорит Липпенс.

Большое внимание следует уделять и безопасности. "Мы сфокусированы на максимальной безопасности. Мы не можем гарантировать, потому что живем в таком мире, где ее нельзя гарантировать нигде. Но стараемся давать понять людям, что безопасность максимально возможная. И это работает", - поясняет мэр. По его словам, штат полиции в восемь раз больше, чем положено коммуне такого размера.

Избегать эпатажа

По мнению бургомистра, базовая задача любого курорта – создать условия и инфраструктуру, чтобы "люди приезжали тратить деньги", но при этом без крайностей и эпатажа. "Нужно, чтобы у среднего класса были возможности потратить средства на туризм в качественных местах. Когда мы видим некоторых русских, которые приезжают на горнолыжные курорты и заказывают Petrus (элитное вино – ред.) как обычную воду, это шокирует людей", - говорит мэр.

Он подчеркивает, что качество жизни предполагает и определенные правила поведения для туристов. "Я не хочу, чтобы мой город превратился в место, куда люди едут, чтобы напиться, но в то же время нам нужны ночные заведения. И найти такой баланс сложно. Мы также не хотим, чтобы люди ходили по городу с голым торсом, для этого есть пляж. Такое правило есть и в Дубровнике, и на Лазурном берегу, мы не уникальны", - поясняет мэр решение штрафовать на 250 евро отдыхающих, которые решат пройтись по улицам в купальниках.

"Чтобы поддерживать качество, мы много инвестируем даже в цветоводство и пчеловодство, это тоже создает определенный образ жизни. Это создает и недовольство среди некоторых людей, которые считают, что нужно делать что-то другое. Но у нас такая политика, хотя я сам не политик, я не состою ни в одной партии, не веду борьбу против кого-то, я борюсь за идеи, и если мои идеи не проходят, тогда я просто уйду", - говорит Липпенс.

По его словам, "порой нужно делать вещи, которые людям не нравятся, потому что многие предпочитают ограничиваться посредственными вещами, но этого нужно избегать". В частности, нужно следить за архитектурой. "Мы сохранили определенную архитектуру, которая отличается от других курортных городов. Мы не строим больших зданий, за некоторыми исключениями, это максимум 11 метров, это белый цвет, это живые цветы", - поясняет глава города.

Не следует также забывать и об интересах самих жителей. "С расцветом туризма молодежь в коммуне столкнулась с проблемой, что не могла покупать жилье, потому что оно стало слишком дорогим. И мы подумали, что, если однажды курорт потеряет свою молодежь, он потеряет душу, поэтому решили найти такую формулу, которая позволяла бы покупать участки по доступной цене. Мы возвели жилой поселок, пригласив двух архитекторов с мировыми именами, из Люксембурга и США, и это для молодых семей с одним, двумя, тремя детьми", - рассказывает он.

Просто моря недостаточно

Оценивая туристический потенциал России, Липпенс отмечает красоту русской природы и большие возможности для отдыхающих открывать удивительные места, но считает недостаточной организацию кампаний по продвижению этого направления.

"Россия огромна, у вас есть известные на весь мир исторические города, Петербург, Москва, туры по Волге, другие варианты. Но проблема в том, что люди этим ограничиваются, они не знают, например, о российском побережье. Вот если вы зададите мне или моим знакомым вопрос, назовите 15 российских городов, это будет очень трудно. Почему туризм так развился на Средиземноморье и у Северного моря? Потому что там благоприятный климат, но ведь и в России есть места с благоприятным климатом", - говорит мэр.

По его мнению, "развитие транспортных возможностей позволяет всем поехать в Россию, но если смотреть на карту, то Балтийское побережье в Польше у европейских туристов идет лучше". "Нужно качественное питание, хорошие пляжи, красивые женщины, которые в России есть", - говорит Липпенс.

По его мнению, также необходимо работать над развитием удобной инфраструктуры. "Привлекательность такой страны как Россия могла бы прекрасной, если бы была лучше организация. Потому что, в конечном счете, что рекламируют в России – посетите Петербург, прокатитесь по Волге, а потом что, возвращаться обратно? А ведь есть множество необыкновенных вещей, которые стоит увидеть в России", - рассуждает бургомистр.

Он признается, что некоторые его друзья "охотятся, рыбачат, и едут в Россию именно за этим", но инфраструктура, которую им там предлагают, "не сравнима с тем, что можно найти в других местах". "Я думаю, что если вы сделаете шаг вперед в этом направлении, с учетом развития транспорта в мире и тех возможностей, которыми располагает ваша страна, то дело пойдет. Люди будут рады открыть для себя русскую природу, красоту, при условии, что будет инфраструктура, которая позволила бы наблюдать за этим в приятных условиях", - говорит он.

При этом бургомистр призывает не "ударяться в полный модернизм", иначе может "пропасть весь шарм". "Нужно смотреть, не является ли шарм прошлого важнее, чем модернизм", - рассуждает мэр.