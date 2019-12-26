В Приморье мальчик случайно застрелил из ружья четырехлетнего ребенка

СК: полицейский не проверял оружие в семье, где застрелился ребенок Ранее 11-летний мальчик случайно выстрелил себе в голову из травматического пистолета. Сообщается, что правоохранитель составлял фиктивные рапорты о проверке оружия в этой семье, возбуждено дело по статье "халатность".