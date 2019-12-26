В Приморье мальчик случайно застрелил из ружья четырехлетнего ребенка

ВЛАДИВОСТОК, 26 дек - РИА Новости. Следователи возбудили дело о гибели 4-летнего ребенка в Приморье, в которого, по предварительным данным, случайно выстрелил из ружья другой ребенок, сообщает региональное СУСК РФ.
Тело 4-летнего ребенка с огнестрельным ранением в брюшной полости было обнаружено 25 декабря в квартире в одном из районов Приморского края.
27 января 2016, 16:32СК: полицейский не проверял оружие в семье, где застрелился ребенокРанее 11-летний мальчик случайно выстрелил себе в голову из травматического пистолета. Сообщается, что правоохранитель составлял фиктивные рапорты о проверке оружия в этой семье, возбуждено дело по статье "халатность".
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)... По предварительным данным, ружье было оставлено без присмотра отцом. В отсутствие взрослых оружие взял руки малолетний и случайно произвел выстрел в младшего ребенка", - говорится в сообщении.
Охотничье ружье изъято, допрашиваются свидетели.
Также следствие даст оценку факту небрежного хранения огнестрельного оружия.