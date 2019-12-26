ЛНР заявила о двух обстрелах со стороны ВСУ за сутки

ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Украинские силовики два раза за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики , заявили РИА Новости в четверг в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 24 декабря украинские силовики один раз нарушили перемирие. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля, однако не продержался и суток.

"За 25 декабря со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - сказал представитель ведомства.