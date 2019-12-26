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2019-12-26T09:00+0300
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ЛНР заявила о двух обстрелах со стороны ВСУ за сутки
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РИА Новости

ЛНР заявила о двух обстрелах со стороны ВСУ за сутки

09:00 26.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР и наблюдатели ОБСЕ на КПП
Военнослужащий ЛНР и наблюдатели ОБСЕ на КПП
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ЛНР и наблюдатели ОБСЕ на КПП. Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в четверг в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 24 декабря украинские силовики один раз нарушили перемирие. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля, однако не продержался и суток.
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
25 декабря, 11:02
Силовики разместили зенитные установки в Донбассе, заявили в ЛНР
"За 25 декабря со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - сказал представитель ведомства.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра и гранатометов различных типов по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Нижнее Лозовое и Калиновка.
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