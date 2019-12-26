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2019-12-26T08:59+0300
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В Башкирии одинокую пенсионерку поселили в здании аварийной школы
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РИА Новости

В Башкирии одинокую пенсионерку поселили в здании аварийной школы

08:59 26.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
УФА, 26 дек - РИА Новости. Следственные органы Башкирии выясняют, почему районные власти поселили одинокую пожилую женщину в здании аварийной школы, сообщили в следственном управлении СКР по региону.
"В мае 2019 года жительнице Благовещенского района, нуждающейся в жилом помещении, администрацией района была предоставлена жилая комната в здании бывшей школы в деревне Федоровка. Проведенной проверкой надзорных ведомств установлено, что предоставленное помещение не отвечает требованиям, предъявляемым к жилым", - сообщает башкирский следком.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Ведомство отмечает, что следователями Бирского межрайонного следственного отдела проводится доследственная проверка по признакам преступлений статей УК РФ "злоупотребление должностными полномочиями" и "халатность".
"Следователи устанавливают причины, по которым это помещение было признано пригодным для проживания и переведено в статус жилого, опрашивают сотрудников администрации района, анализируют организационно-распорядительную документацию о порядке приема и предоставления помещения, в ходе проверки действиям должностных лиц администрации района будет дана правовая оценка", - сообщили в СУСК РФ по Башкирии.
РИА Новости в прокуратуре региона сообщили, что после вмешательства надзорного органа, районные власти исключили здание бывшей школы из состава маневренного фонда.
"Власти обещали выделить женщине жилье в новом доме",- сообщили агентству в прокуратуре.
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Республика БашкортостанПроисшествия
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