В Башкирии одинокую пенсионерку поселили в здании аварийной школы

УФА, 26 дек - РИА Новости. Следственные органы Следственные органы Башкирии выясняют, почему районные власти поселили одинокую пожилую женщину в здании аварийной школы, сообщили в следственном управлении СКР по региону.

"В мае 2019 года жительнице Благовещенского района, нуждающейся в жилом помещении, администрацией района была предоставлена жилая комната в здании бывшей школы в деревне Федоровка. Проведенной проверкой надзорных ведомств установлено, что предоставленное помещение не отвечает требованиям, предъявляемым к жилым", - сообщает башкирский следком.

Ведомство отмечает, что следователями Бирского межрайонного следственного отдела проводится доследственная проверка по признакам преступлений статей УК РФ "злоупотребление должностными полномочиями" и "халатность".

"Следователи устанавливают причины, по которым это помещение было признано пригодным для проживания и переведено в статус жилого, опрашивают сотрудников администрации района, анализируют организационно-распорядительную документацию о порядке приема и предоставления помещения, в ходе проверки действиям должностных лиц администрации района будет дана правовая оценка", - сообщили в СУСК РФ по Башкирии.

РИА Новости в прокуратуре региона сообщили, что после вмешательства надзорного органа, районные власти исключили здание бывшей школы из состава маневренного фонда.