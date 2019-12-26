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Alibaba стала крупнейшей по капитализации компанией в Азии
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РИА Новости

Alibaba стала крупнейшей по капитализации компанией в Азии

08:58 26.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШтаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР
Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Китайская интернет-компания Alibaba стала крупнейшей по капитализации компанией Азии, а в мире она занимает седьмое место по стоимости, сообщает издание Nikkei Asian Review.
По состоянию на 20 декабря капитализация компании выросла на 60% по сравнению концом прошлого года - до 570 миллиардов долларов. Среди мировых компаний по стоимости Alibaba находится между американскими Facebook, которая оценивается в 588 миллиардов долларов, и Berkshire Hathaway (554 миллиарда долларов), пишет газета.
Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР
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Крупнейшей по капитализации компанией в мире является саудовская нефтяная Saudi Aramco. Торги ее акциями начались 11 декабря, компания оценивается в 1,89 триллиона долларов.
Следом идут пять подряд американских компаний: второй по стоимости фирмой в мире теперь является Apple (1,24 триллиона долларов), третьей Microsoft (1,2 триллиона), далее Alphabet, владеющая компанией Google (931 миллиард), Amazon (886 миллиардов) и Facebook, говорится в рейтинге капитализации компаний издания.
Китайская Alibaba разместила акции на фондовой бирже Нью-Йорка в 2014 году, выручив 25 миллиардов долларов. В ноябре этого года начались торги акциями компании на бирже Гонконга. Инвесторы купили акции на бирже на 11 миллиардов долларов, отмечает газета.
Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок - Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.
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Джек МаКитайАзияЭкономика
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