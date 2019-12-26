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В Свердловской области школьница умерла, упав с дивана
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РИА Новости

В Свердловской области школьница умерла, упав с дивана

08:57 26.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Семилетняя девочка умерла в городе Качканар Свердловской области после падения с дивана, следователи проводят проверку, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
Ранее агентство Ura.ru написало, что первоклассница играла с кошкой на диване. Во время игры ребенок упал и повредил себе шейный позвонок, после чего скончался.
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"Идет проверка. Это не криминал, а несчастный случай", – сказал собеседник агентства.
Шульга подтвердил, что несовместимую с жизнью травму девочка получила в результате падения с дивана. Сейчас следователи устанавливают точную причину смерти школьницы.
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Свердловская областьПроисшествия
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