Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T11:12+0300
https://ria.ru/20191226/1562861581.html
Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь
https://cdn23.img.ria.ru/images/156286/21/1562862142_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_e695e2d94c7d85fe1ed76ef28736650e.jpg
РИА Новости

Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь

08:52 26.12.2019 (обновлено: 11:12 26.12.2019)
30554
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВстречающие на перроне вокзала в Симферополе, куда прибыл фирменный двухэтажный поезд "Таврия" (№27), проследовавший по маршруту Москва - Симферополь
Встречающие на перроне вокзала в Симферополе, куда прибыл фирменный двухэтажный поезд Таврия (№27), проследовавший по маршруту Москва - Симферополь
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Первый поезд "Таврия" из Москвы в Симферополь пересек Керченский пролив по Крымскому мосту и прибыл на конечную станцию, передает корреспондент РИА Новости.
Фирменный состав отправился с Казанского вокзала столицы вечером 24 декабря. Путь длиной 2009 километров он преодолел за 33 часа.
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
25 декабря, 12:14
На Украине возбудили дело после проезда поезда по Крымскому мосту
На вокзале в Сиферополе "Таврию" встречали сотни крымчан, в руках которых были цветы и флажки с российским флагом. Они скандировали: "Крым — Россия — навсегда!"

"Запуск железнодорожного сообщения даст колоссальные экономические возможности для полуострова. Это историческое и, без всякого преувеличения, эпохальное событие", — сказал журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов, который также присутствовал на перроне.

Открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту, самому протяженному в России, состоялось 23 декабря. Владимир Путин лично проехал на поезде "Таврия" из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского состава на полуостров с Московского вокзала Северной столицы. В среду утром он пересек Керченский пролив и прибыл на конечную станцию в Севастополе.
Крымский мост
25 декабря, 21:20
"Это драйв!" Грэм Филлипс восхитился проездом по Крымскому мосту
Весной и к началу туристического сезона 2020 года планируется запустить поезда на полуостров еще из нескольких регионов России. Как не раз отмечали власти Крыма и Севастополя, возобновление прерванного украинской стороной железнодорожного сообщения снимет все транспортные ограничения и сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом. Кроме того, сами жители Крыма смогут добраться на поезде до соседнего Краснодарского края или Ростова-на-Дону.
Кот Мостик, который живет на строящемся транспортном мосту через Керченский пролив
25 декабря, 09:56
Кот Мостик лично встречал пассажиров первого поезда в Крым
657621122
Обсудить 53
ТуризмтуристыНовости - ТуризмКрымский мостМоскваСимферопольКрымОбщество
Популярные комментарии
Ждем второго уголовно-железнодорожного дела от свидомитых! )))
26 декабря, 09:02
Федот Данетот
15440001
Чую, чую, теперь целая канцелярия на Украине только этими делами и будет заниматься. А чо, вполне доходное занятие, висяки оформлять.
26 декабря, 09:09
CCicicipi
39180003
Рекомендуем
Здание реставрационного центра Великого Египетского музея в Гизе
Египет планирует сменить имидж дешевого пляжного направления
Стойка ресепшена в отеле
В Турции самостоятельным туристам придется лично оплачивать налог
Строительство трубопровода Северный поток — 2
Новак: санкции не помешают достроить "Северный поток — 2"
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
Газовый договор Россия — Украина: Америка крупно просчиталась
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
На Украине возбудили дело после проезда поезда по Крымскому мосту
Украинские гривны
У Украины кончились деньги: в стране разразился бюджетный кризис
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Песков заявил о наличии средств для завершения "Северного потока — 2"
Обиделся на пиццу: украинский политолог сбежал из студии России 1
Украинский политолог сбежал из студии "России 1"
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на станцию Севастополь
Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь
Актер Гарик Харламов
Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить
Поднятие флага России на опорным пунктом в Сирии
Опорный пункт США в Сирии, занятый военной полицией, сняли на видео
Девушка плавает в Мертвом море, Израиль
АТОР: отдых на Мертвом море в Израиле станет доступнее
Первый пассажирский поезд прошел по Крымскому мосту
Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин и экс-министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль
Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
Сотрудник полиции Салават Галиев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Экс-полицейских осудили за изнасилование дознавательницы в Уфе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23Российские космические аппараты связи "Гонец-М" запустили с "Плесецка"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
01:44Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
01:43Эксперт рассказал, как проверить состояние аккумулятора автомобиля
01:40Нетаньяху заявил о своей победе на выборах лидера "Ликуда"
01:30Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
01:30В Алабаме три чирлидерши погибли в ДТП
01:27Не стало нашей мамы. Прощальное слово "Современника"
01:19Наводнение в Колумбии унесло жизни семи человек
01:15Нетаньяху победил на внутренних выборах на пост лидера партии "Ликуд"
01:08Автопарк мэрии Якутска не пополнился с момента продажи джипов
01:03Ученый считает, что на Марс надо лететь космонавтам-киборгам
Лента новостейМолния