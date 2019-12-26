Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь

На вокзале в Сиферополе "Таврию" встречали сотни крымчан, в руках которых были цветы и флажки с российским флагом. Они скандировали: "Крым — Россия — навсегда!"

"Запуск железнодорожного сообщения даст колоссальные экономические возможности для полуострова. Это историческое и, без всякого преувеличения, эпохальное событие", — сказал журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов, который также присутствовал на перроне.

Весной и к началу туристического сезона 2020 года планируется запустить поезда на полуостров еще из нескольких регионов России. Как не раз отмечали власти Крыма и Севастополя, возобновление прерванного украинской стороной железнодорожного сообщения снимет все транспортные ограничения и сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом. Кроме того, сами жители Крыма смогут добраться на поезде до соседнего Краснодарского края или Ростова-на-Дону.