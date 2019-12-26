Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Первый поезд "Таврия" из Москвы в Симферополь пересек Керченский пролив по Крымскому мосту и прибыл на конечную станцию, передает корреспондент РИА Новости.
Фирменный состав отправился с Казанского вокзала столицы вечером 24 декабря. Путь длиной 2009 километров он преодолел за 33 часа.
25 декабря, 12:14На Украине возбудили дело после проезда поезда по Крымскому мосту
На вокзале в Сиферополе "Таврию" встречали сотни крымчан, в руках которых были цветы и флажки с российским флагом. Они скандировали: "Крым — Россия — навсегда!"
"Запуск железнодорожного сообщения даст колоссальные экономические возможности для полуострова. Это историческое и, без всякого преувеличения, эпохальное событие", — сказал журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов, который также присутствовал на перроне.
Открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту, самому протяженному в России, состоялось 23 декабря. Владимир Путин лично проехал на поезде "Таврия" из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского состава на полуостров с Московского вокзала Северной столицы. В среду утром он пересек Керченский пролив и прибыл на конечную станцию в Севастополе.
25 декабря, 21:20"Это драйв!" Грэм Филлипс восхитился проездом по Крымскому мосту
Весной и к началу туристического сезона 2020 года планируется запустить поезда на полуостров еще из нескольких регионов России. Как не раз отмечали власти Крыма и Севастополя, возобновление прерванного украинской стороной железнодорожного сообщения снимет все транспортные ограничения и сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом. Кроме того, сами жители Крыма смогут добраться на поезде до соседнего Краснодарского края или Ростова-на-Дону.
25 декабря, 09:56Кот Мостик лично встречал пассажиров первого поезда в Крым