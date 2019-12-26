Суд оставил под стражей экс-главу Челябинска Тефтелева

ЧЕЛЯБИНСК, 26 дек - РИА Новости. Челябинский облсуд в четверг оставил в силе решение районного суда, который избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 февраля 2020 года бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву, обвиняемому в получении взятки, сообщила пресс-служба облсуда.
По данным следствия, Тефтелев и еще один экс-сотрудник администрации Челябинска (руководитель управления капстроительства Евгений Пашков) в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. Центральный райсуд Челябинска избрал обвиняемому Тефтелеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца - до 11 февраля 2020 года.
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"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу защитника обвиняемого Евгения Тефтелева, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 12 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.
Обжалуя постановление районного суда, адвокат просил его отменить, избрать в отношении его подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста, уточняется в сообщении.
Постановление вступило в законную силу, но может быть обжаловано в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, добавляется в сообщении.
Суд напоминает, что следствием Тефтелев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
Также в четверг Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы защитника и обвиняемого Евгения Пашкова, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 12 декабря, которым Пашкову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 11 февраля 2020 года.
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