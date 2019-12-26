Суд оставил под стражей экс-главу Челябинска Тефтелева

ЧЕЛЯБИНСК, 26 дек - РИА Новости. Челябинский облсуд в четверг оставил в силе решение районного суда, который избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 февраля 2020 года бывшему главе Челябинска Челябинский облсуд в четверг оставил в силе решение районного суда, который избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 февраля 2020 года бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву , обвиняемому в получении взятки, сообщила пресс-служба облсуда.

По данным следствия, Тефтелев и еще один экс-сотрудник администрации Челябинска (руководитель управления капстроительства Евгений Пашков) в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. Центральный райсуд Челябинска избрал обвиняемому Тефтелеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца - до 11 февраля 2020 года.

"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу защитника обвиняемого Евгения Тефтелева, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 12 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

Обжалуя постановление районного суда, адвокат просил его отменить, избрать в отношении его подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста, уточняется в сообщении.

Постановление вступило в законную силу, но может быть обжаловано в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, добавляется в сообщении.

Суд напоминает, что следствием Тефтелев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).