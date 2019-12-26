Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T09:22+0300
https://ria.ru/20191226/1562861554.html
Суд оставил под стражей экс-главу Челябинска Тефтелева
https://cdn21.img.ria.ru/images/104085/86/1040858653_0:0:1738:979_1036x0_80_0_0_08b5a92443b57c3b93e333a2f447bad7.jpg
РИА Новости

Суд оставил под стражей экс-главу Челябинска Тефтелева

08:48 26.12.2019 (обновлено: 09:22 26.12.2019)
307
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Зал судебных заседаний. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 26 дек - РИА Новости. Челябинский облсуд в четверг оставил в силе решение районного суда, который избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 февраля 2020 года бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву, обвиняемому в получении взятки, сообщила пресс-служба облсуда.
По данным следствия, Тефтелев и еще один экс-сотрудник администрации Челябинска (руководитель управления капстроительства Евгений Пашков) в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. Центральный райсуд Челябинска избрал обвиняемому Тефтелеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца - до 11 февраля 2020 года.
Автомобиль Следственного комитета России
11 декабря, 14:43
Двух бывших челябинских чиновников подозревают в получении взятки
"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу защитника обвиняемого Евгения Тефтелева, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 12 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.
Обжалуя постановление районного суда, адвокат просил его отменить, избрать в отношении его подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста, уточняется в сообщении.
Постановление вступило в законную силу, но может быть обжаловано в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, добавляется в сообщении.
Суд напоминает, что следствием Тефтелев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
Также в четверг Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы защитника и обвиняемого Евгения Пашкова, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 12 декабря, которым Пашкову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 11 февраля 2020 года.
Полицейский
24 декабря, 11:46
Замглаву ГИБДД Балашихи обвинили в получении взятки
400001
Обсудить 0
Евгений ТефтелевЧелябинский областной судЧелябинскПроисшествия
Рекомендуем
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин
На Сахалине будут судить главного свидетеля по делу Хорошавина
Подписание документов
"Деловая Россия" хочет приравнять госконтракты к договорным отношениям
Электропоезд Ласточка на участке Московского центрального кольца
МЦК в среду обновило рекорд числу пассажиров
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Башкирии одинокую пенсионерку поселили в здании аварийной школы
Михаил Гуцериев
Forbes опроверг информацию об извинениях перед Гуцериевым
Снегоуборочная техника во Владимире
"Осваивают бюджет": в Сети высмеяли "уборку" снега во Владимире
Нападение на женщину
Российские психологи исследовали механизмы криминальной агрессии
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Свердловской области школьница умерла, упав с дивана
Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР
Alibaba стала крупнейшей по капитализации компанией в Азии
Мужчина с ноутбуком
Эксперты рассказали, почему россияне регистрируются как самозанятые
Элина Валиева
Педагог усомнился в версии гибели российской пианистки в Венгрии
Обиделся на пиццу: украинский политолог сбежал из студии России 1
Украинский политолог сбежал из студии "России 1"
Бюллетень для голосования на выборах в Узбекистане
ЦИК Узбекистана пообещал учесть все замечания наблюдателей на выборах
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Торгпред рассказал о доле взаиморасчетов России и Ирана в нацвалютах
Встречающие на перроне вокзала в Симферополе, куда прибыл фирменный двухэтажный поезд Таврия (№27), проследовавший по маршруту Москва - Симферополь
Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23Российские космические аппараты связи "Гонец-М" запустили с "Плесецка"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
01:44Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
01:43Эксперт рассказал, как проверить состояние аккумулятора автомобиля
01:40Нетаньяху заявил о своей победе на выборах лидера "Ликуда"
01:30Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
01:30В Алабаме три чирлидерши погибли в ДТП
01:27Не стало нашей мамы. Прощальное слово "Современника"
01:19Наводнение в Колумбии унесло жизни семи человек
01:15Нетаньяху победил на внутренних выборах на пост лидера партии "Ликуд"
01:08Автопарк мэрии Якутска не пополнился с момента продажи джипов
01:03Ученый считает, что на Марс надо лететь космонавтам-киборгам
Лента новостейМолния