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2019-12-26T08:44+0300
https://ria.ru/20191226/1562861475.html
"Деловая Россия" хочет приравнять госконтракты к договорным отношениям
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РИА Новости

"Деловая Россия" хочет приравнять госконтракты к договорным отношениям

08:44 26.12.2019
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© Pixabay / Free-PhotosПодписание документов
Подписание документов
© Pixabay / Free-Photos
Подписание документов. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. "Деловая Россия" предлагает законодательно приравнять исполнение госконтрактов бизнесом к договорным отношениям и внести соответствующие изменения в статью 159 УК РФ о мошенничестве, рекомендации бизнес-объединения для Минэкономразвития есть в распоряжении РИА Новости.
Предложение входит в рекомендации по обновлению плана упрощения административных процедур "Трансформация делового климата", который сейчас находится на обсуждении в правительстве. Авторы отмечают, что инициативу поддержал Следственный комитет РФ, а МВД РФ и Генеральная прокуратура "не предоставили надлежащих возражений".
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"По действующему уголовно-правовому законодательству РФ отсутствует определение термина "договорные отношения", что влечет, при наличии признаков совершения преступления в сфере предпринимательской деятельности, необоснованное возбуждение уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ, а не по частям 5-7 статей 159 УК РФ и, как следствие, безальтернативное избрание в отношении предпринимателей меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в рекомендациях бизнес-объединения.
Как пояснила РИА Новости председатель комитета развития правовых услуг и экспертизы законопроектов "Деловой России" Екатерина Авдеева, сегодня в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения госконтракта предпринимателям инкриминируют часть 4 статьи 159 УК РФ независимо от всех фактических обстоятельств. Она предусматривает наказание за мошенничество вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.
Исполнение госконтрактов, по мнению "Деловой России", обладает всеми признаками предпринимательской деятельности, а госконтракт по своей правовой природе является договором. Для решения этой проблемы необходимо предусмотреть в формулировке пункта 4 примечания к статье 159 УК РФ, что договорными обязательствами признаются любые обязательства между юридическими лицами или ИП, а также между юридическими лицами или ИП и государственными или муниципальными заказчиками.
"Главный эффект реализации предложения – соблюдение гарантий прав предпринимателей, повышение доверия бизнеса к правоохранительным и судебным органам, деловому и инвестиционному климату, экономия бюджетных средств (расходы на содержание в СИЗО, этапирование), уменьшение процессуальных сроков уголовного судопроизводства", - говорится в документе.
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