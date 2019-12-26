Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В Росподтребнадзоре рассказали о риске заражения гриппом через денежные купюры. Об этом сообщается на сайте организации.
Эксперты отмечают, что бумажные деньги являются рассадником инфекции, поскольку вирус гриппа остается на них до двух недель.
В связи с этим в ряде стран для производства купюр используют бумагу с антисептическими свойствами или с возможностью стирки, отметили в ведомстве.
Кроме того, в Роспотребнадзоре перечислили другие факты о гриппе, о которых нельзя забывать в период повышенной заболеваемости. Так, в ведомстве указали на то, что болезнь нельзя оставлять без лечения или лечить антибиотиками, а также напомнили об основных симптомах и важности вакцинации.
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