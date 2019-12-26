Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр

В связи с этим в ряде стран для производства купюр используют бумагу с антисептическими свойствами или с возможностью стирки, отметили в ведомстве.

Кроме того, в Роспотребнадзоре перечислили другие факты о гриппе, о которых нельзя забывать в период повышенной заболеваемости. Так, в ведомстве указали на то, что болезнь нельзя оставлять без лечения или лечить антибиотиками, а также напомнили об основных симптомах и важности вакцинации.