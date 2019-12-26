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Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр
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РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр

08:40 26.12.2019 (обновлено: 13:56 26.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкДеньги в кассовом аппарате
Деньги в кассовом аппарате
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В Росподтребнадзоре рассказали о риске заражения гриппом через денежные купюры. Об этом сообщается на сайте организации.
Эксперты отмечают, что бумажные деньги являются рассадником инфекции, поскольку вирус гриппа остается на них до двух недель.
В связи с этим в ряде стран для производства купюр используют бумагу с антисептическими свойствами или с возможностью стирки, отметили в ведомстве.
Кроме того, в Роспотребнадзоре перечислили другие факты о гриппе, о которых нельзя забывать в период повышенной заболеваемости. Так, в ведомстве указали на то, что болезнь нельзя оставлять без лечения или лечить антибиотиками, а также напомнили об основных симптомах и важности вакцинации.
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РоспотребнадзорРоссияОбщество
Популярные комментарии
Теперь я понял, почему многие россияне живут в нищите. Просто правительство так защищает их от гриппа!
26 декабря, 09:01
Макс Волконский
33190208
Это у граждан последние деньги вытаскивают, чтобы они гриппом не болели? Цинизм зашкаливает. Поднятие налогов и ЖКХ мало, теперь нашли причину не иметь денег вовсе. Это причиной оказалось беспокойство за здоровье нации. А кого миллиарды наличкой в доме находят, вроде они больными не выглядят, или болезням от держания денег в руках подвержено только бедные?
26 декабря, 11:01
НЛНаталья Лобова
4320306
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