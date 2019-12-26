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2019-12-26T08:38+0300
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Замминистра обороны рассказала о росте окладов военнослужащих
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РИА Новости

Замминистра обороны рассказала о росте окладов военнослужащих

08:38 26.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие
Военнослужащие
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Оклады военнослужащих поднимутся на 3% в 2020 году, и еще на 4% в 2021-м, сообщила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.
"В будущем году с 1 октября оклады увеличатся на 3%, а в октябре 2021-го - еще на 4%", - сказала она в интервью газете "Известия".
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Шевцова напомнила, что оклады были увеличены на 4% в 2018 году, а в октябре этого года - еще на 4,3%. До этого оклады военнослужащих индексировались последний раз в 2012 году.
По словам замминистра, дополнительная надбавка была в этом году установлена в размете 30% служащим по контракту на должностях водителей категорий С, D и СЕ, и в размере половины оклада - тем, кто занимают так называемые "первичные воинские должности", например стрелкам, снайперам, старшим саперам.
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