Мцитуридзе покинет пост главы "Роскино"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глава "Роскино" Екатерина Мцитуридзе по решению совета директоров компании покинет свой пост, Минкультуры благодарит ее за работу по продвижению отечественных фильмов за рубежом, об этом сообщил журналистам министр культуры России Владимир Мединский.
Компания "Роскино" занимается продвижением отечественных картин в мире. Мцитуридзе возглавляла организацию с 2011 года.
"Она очень активный человек, немало сделала для того, чтобы наши фильмы были лучше представлены на зарубежных выставках, фестивалях, стендах. Мы очень ей за это благодарны, но в последнее время индустрия стала требовать перезагрузки компании, вывода ее на качественно новый уровень. Совет директоров, собравшись несколько дней назад, принял решение обратиться в Росимущество с предложением о смене руководства. Еще раз хочу поблагодарить руководство "Роскино", Екатерину Мцитуризде, за ту работу, которую она проделала за последние годы", — сказал Мединский.
По его словам, совет директоров сформировал предложения по кандидатуре нового главы организации и направил их на утверждение в Росимущество.
"Далее — по процедуре, как только фамилия будет утверждена, вы узнаете ее первыми. Подчеркну еще раз: это консолидированное решение всех лидеров отечественной киноиндустрии", — заключил министр.