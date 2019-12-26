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Культура
2019-12-26T16:56+0300
https://ria.ru/20191226/1562861268.html
Мцитуридзе покинет пост главы "Роскино"
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РИА Новости

Мцитуридзе покинет пост главы "Роскино"

08:37 26.12.2019 (обновлено: 16:56 26.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГенеральный директор компании "Роскино" Екатерина Мцитуридзе на красной дорожке церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
Генеральный директор компании Роскино Екатерина Мцитуридзе на красной дорожке церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глава "Роскино" Екатерина Мцитуридзе по решению совета директоров компании покинет свой пост, Минкультуры благодарит ее за работу по продвижению отечественных фильмов за рубежом, об этом сообщил журналистам министр культуры России Владимир Мединский.
Компания "Роскино" занимается продвижением отечественных картин в мире. Мцитуридзе возглавляла организацию с 2011 года.
Екатерина Мцитуридзе
28 октября 2016, 14:24
Мцитуридзе рассказала, как российское кино можно сделать более заметнымПо ее словам, мировой экономический кризис можно использовать для развития и продвижения российского кинематографа за счет ярких и интересных проектов, которые бы выделялись на общем фоне.
"Она очень активный человек, немало сделала для того, чтобы наши фильмы были лучше представлены на зарубежных выставках, фестивалях, стендах. Мы очень ей за это благодарны, но в последнее время индустрия стала требовать перезагрузки компании, вывода ее на качественно новый уровень. Совет директоров, собравшись несколько дней назад, принял решение обратиться в Росимущество с предложением о смене руководства. Еще раз хочу поблагодарить руководство "Роскино", Екатерину Мцитуризде, за ту работу, которую она проделала за последние годы", — сказал Мединский.
По его словам, совет директоров сформировал предложения по кандидатуре нового главы организации и направил их на утверждение в Росимущество.
"Далее — по процедуре, как только фамилия будет утверждена, вы узнаете ее первыми. Подчеркну еще раз: это консолидированное решение всех лидеров отечественной киноиндустрии", — заключил министр.
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КультураРоскиноЕкатерина МцитуридзеВладимир МединскийРоссияПолитика
Популярные комментарии
А Иванов, случайно не занимает пост главы "Грузиякино" для продвижения отечественных фильмов?
26 декабря, 10:15
НЛНаталья Лобова
7100001
Отечественные для мцитуридзе, это какие?
26 декабря, 10:09
ttutelka-tanya
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