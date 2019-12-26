Мцитуридзе покинет пост главы "Роскино"

По ее словам, мировой экономический кризис можно использовать для развития и продвижения российского кинематографа за счет ярких и интересных проектов, которые бы выделялись на общем фоне.

Мцитуридзе рассказала, как российское кино можно сделать более заметным По ее словам, мировой экономический кризис можно использовать для развития и продвижения российского кинематографа за счет ярких и интересных проектов, которые бы выделялись на общем фоне.

"Она очень активный человек, немало сделала для того, чтобы наши фильмы были лучше представлены на зарубежных выставках, фестивалях, стендах. Мы очень ей за это благодарны, но в последнее время индустрия стала требовать перезагрузки компании, вывода ее на качественно новый уровень. Совет директоров, собравшись несколько дней назад, принял решение обратиться в Росимущество с предложением о смене руководства. Еще раз хочу поблагодарить руководство "Роскино", Екатерину Мцитуризде, за ту работу, которую она проделала за последние годы", — сказал Мединский.