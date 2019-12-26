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На озере Ван в Турции затонула лодка с мигрантами
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РИА Новости

На озере Ван в Турции затонула лодка с мигрантами

08:31 26.12.2019 (обновлено: 08:42 26.12.2019)
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© AP Photo / Burhan OzbiliciОзеро Ван в Турции
Озеро Ван в Турции
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Озеро Ван в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 26 дек - РИА Новости. Лодка с мигрантами затонула на озере Ван на востоке Турции, погибли семь человек, передает в четверг агентство Anadolu.
Сообщается, что 64 мигранта спасены.
Провинция Ван, граничащая с Ираном, является транзитной для мигрантов из Афганистана и Пакистана, которые нелегально переходят турецкую границу и пытаются перебраться в страны ЕС.
Как сообщала газета Welt со ссылкой на внутренний отчет ЕС по поводу ситуации с беженцами, число мигрантов, прибывающих в Европу через Турцию, в этом году возросло на 46% по сравнению с данными за аналогичный период за 2018 год. Большинство прибывших через Турцию зарегистрировала Греция (68 тысяч человек), за ней следуют Италия (1803), Кипр (261), Болгария (197). В Грецию большинство просителей убежища приезжает из Афганистана (около 30%), сирийских граждан только 14%, за ними идут пакистанцы (9,5%), иракцы (8%), турки (5%).
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