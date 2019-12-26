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2019-12-26T08:30+0300
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Эксперты рассказали, почему россияне регистрируются как самозанятые
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РИА Новости

Эксперты рассказали, почему россияне регистрируются как самозанятые

08:30 26.12.2019
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CC0 / StartupStockPhotos / Мужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком
CC0 / StartupStockPhotos /
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россияне регистрируются в качестве самозанятых из-за стремления к финансовой независимости и самореализации в любимом деле, а также из-за нежелания иметь проблемы с законом и боязни последствий из-за неуплаты налогов, говорится в совместном исследовании "Яндекс.Такси" и Аналитического центра НАФИ, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
В исследовании, проведенном путем телефонного опроса, участвовали 60 человек из двух целевых групп: жители Москвы, Московской и Калужской области, республики Татарстан, которые потенциально могут стать самозанятыми, а также россияне, которые уже официально оформлены как самозанятые.
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В этих четырех регионах до 31 декабря 2028 года проводится эксперимент по применению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". Этот тариф включает в себя страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в Пенсионный фонд. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями. С 1 января данный налоговый режим будет расширен еще на 19 регионов РФ.
"За 10 месяцев 2019 года около 300 тысяч человек зарегистрировано в России в качестве самозанятых", - уточняется в исследовании.
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Среди причин стать самозанятым респонденты чаще всего называли самореализацию и желание заниматься любимым делом, независимость и возможность самостоятельно планировать нагрузку. Регистрировались чаще всего из-за нежелания иметь проблемы с законом и боязни быть пойманным из-за неуплаты налогов. Кроме того, часто официальное оформление становилось обязательным условием контракта при работе с заказчиком, отмечают аналитики.
В исследовании отмечается, что большинство самозанятых трудится в сфере услуг, реже – на производстве. Для многих формат работы "на себя" является основной работой, которая часто связана с физическим трудом – ремонтом квартир, строительством, транспортными услугами. Также опрошенные часто используют самозанятость как дополнительный способ заработка, причем этот доход не является основным в семье. "Как правило, такие самозанятые оказывают мелкие разовые услуги по ремонту, уборке, грузоперевозкам, а также получают дополнительный доход со своего хобби – кулинарии или косметических услуг", - уточняется в исследовании.
Отмечается, что есть и минусы такого формата работы. Среди недостатков чаще всего назывались нестабильность и сезонность работы, небольшой заработок и недостаточное количество заказов.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
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Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
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Аналитический центр НАФИЯндекс.ТаксиРоссияОбщество
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