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2019-12-26T08:23+0300
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В Дальневосточную железную дорогу за год вложили более 65 млрд рублей
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РИА Новости

В Дальневосточную железную дорогу за год вложили более 65 млрд рублей

08:23 26.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Железнодорожные пути. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 26 дек - РИА Новости. Более 65 миллиардов рублей вложено в этом году в развитие Дальневосточной железной дороги, что в 1,3 раза больше, чем в предыдущем, сообщил на пресс-конференции в четверг начальник ДВЖД Николай Маклыгин.
"Инвестиционная программа на 2019 год на ДВЖД составляла 65 миллиардов, это в 1,3 раза больше, чем в 2018 году. Конечно, предстоит большая модернизация дороги в следующем году. Мы каждый год ремонтируем 570 километров пути. На следующий год более 600 километров в планах, три года подряд по 200 километров ремонта делаем на БАМе", - сказал Маклыгин.
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По его словам, в этом году грузооборот на ДВЖД вырос на 3,5%. В следующем году он должен вырасти еще на 7,5%. Выполнять эту задачу планируется посредством увеличения ремонта путей, поступления новых локомотивов, реконструкцию станций и применения новых технологий. Особое внимание будет уделяться модернизации БАМа и Транссиба.
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Дальневосточная железная дорогаРоссияЭкономика
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