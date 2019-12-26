В Дальневосточную железную дорогу за год вложили более 65 млрд рублей

"Инвестиционная программа на 2019 год на ДВЖД составляла 65 миллиардов, это в 1,3 раза больше, чем в 2018 году. Конечно, предстоит большая модернизация дороги в следующем году. Мы каждый год ремонтируем 570 километров пути. На следующий год более 600 километров в планах, три года подряд по 200 километров ремонта делаем на БАМе", - сказал Маклыгин.