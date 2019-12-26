В Москве в четверг ожидается облачная погода с туманами

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Облачная погода с очагами тумана утром и вечером, небольшие осадки, а также гололедица ожидают москвичей в четверг, температура воздуха в столице составит до плюс 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В Москве удерживается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. В отдельных районах Москвы и области возможна гололедица, особенно в утренние и вечерние часы. Также утром и вечером местами очаги тумана", - сказал Леус.
По его словам, днем температура в Москве - от 0 до плюс 2 градусов, по области - от минус 2 до плюс 3 градусов.
Метеоролог также добавил, что ветер юго-восточный, слабый - 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
25 декабря, 20:53Врач рассказала, в чем кроется опасность "европейской зимы"