Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T08:18+0300
https://ria.ru/20191226/1562861047.html
В Москве в четверг ожидается облачная погода с туманами
https://cdn21.img.ria.ru/images/155663/89/1556638954_0:8:3072:1736_1036x0_80_0_0_34cdb73f65528684dcd85782e80f271d.jpg
РИА Новости

В Москве в четверг ожидается облачная погода с туманами

08:18 26.12.2019
160
© РИА Новости / Максим БлиновМосква-сити
Москва-сити
© РИА Новости / Максим Блинов
Москва-сити. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Облачная погода с очагами тумана утром и вечером, небольшие осадки, а также гололедица ожидают москвичей в четверг, температура воздуха в столице составит до плюс 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В Москве удерживается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. В отдельных районах Москвы и области возможна гололедица, особенно в утренние и вечерние часы. Также утром и вечером местами очаги тумана", - сказал Леус.
Прохожие на Красной площади в Москве
Вчера, 06:10
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь
По его словам, днем температура в Москве - от 0 до плюс 2 градусов, по области - от минус 2 до плюс 3 градусов.
Метеоролог также добавил, что ветер юго-восточный, слабый - 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
Грипп
25 декабря, 20:53
Врач рассказала, в чем кроется опасность "европейской зимы"
000002
Обсудить 0
Михаил ЛеусМоскваОбщество
Рекомендуем
Туман в Москве
Туманы останутся в Москве до субботы, сообщил синоптик
Прохожие во время снегопада в Москве
Синоптик рассказал, когда в Москве может появиться снежный покров
Ёлки
Вильфанд рассказал, где искать в России снег
Женщина на Манежной площади в Москве
Синоптик рассказал о погоде в Москве 31 декабря
Уборка снега в Барнауле
В Барнауле за сутки выпала почти половина месячной нормы снега
Аэропорт Благовещенска
Аэропорт Благовещенска взыскал с застройщика деньги за сгоревший фасад
Озеро Ван в Турции
На озере Ван в Турции затонула лодка с мигрантами
Работа пожарно-спасательного центра
В Нижнем Новгороде вспыхнул пожар в психбольнице
Во время празднования Нового года в Москве
Синоптик предупредил о новой волне тепла в новогоднюю ночь в Москве
Прохожие в Москве
В Москве в среду ожидается облачная погода и до трех градусов тепла
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Путин мыслит в геополитическом ключе, считает экс-глава МИД Австрии
Прохожие на Никольской улице в Москве.
Синоптики рассказали, когда в Москве выпадет снег
Железнодорожные пути
В Дальневосточную железную дорогу за год вложили более 65 млрд рублей
Прохожие на Красной площади в Москве
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Электропоезд Ласточка на участке Московского центрального кольца
МЦК в среду обновило рекорд числу пассажиров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23Российские космические аппараты связи "Гонец-М" запустили с "Плесецка"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
01:44Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
01:43Эксперт рассказал, как проверить состояние аккумулятора автомобиля
01:40Нетаньяху заявил о своей победе на выборах лидера "Ликуда"
01:30Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
01:30В Алабаме три чирлидерши погибли в ДТП
01:27Не стало нашей мамы. Прощальное слово "Современника"
01:19Наводнение в Колумбии унесло жизни семи человек
01:15Нетаньяху победил на внутренних выборах на пост лидера партии "Ликуд"
01:08Автопарк мэрии Якутска не пополнился с момента продажи джипов
01:03Ученый считает, что на Марс надо лететь космонавтам-киборгам
Лента новостейМолния