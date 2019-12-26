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Новое оружие России
2019-12-26T08:13+0300
https://ria.ru/20191226/1562861001.html
Ряд стран хочет испытать винтовку ORSIS-375CT, сообщил производитель
https://cdn25.img.ria.ru/images/156058/59/1560585918_0:174:3078:1905_1036x0_80_0_0_b648aba2c8654a48b4fc24f239ed6f25.jpg
РИА Новости

Ряд стран хочет испытать винтовку ORSIS-375CT, сообщил производитель

08:13 26.12.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовВинтовка Orsis T-5000
Винтовка Orsis T-5000
© РИА Новости / Евгений Биятов
Винтовка Orsis T-5000. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Зарубежные заказчики направили запрос на испытания российской снайперской винтовки с повышенной дальностью поражения ORSIS-375CT (новейшая версия Т-5000), сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель компании ORSIS ("Промтехнология").
Ранее гендиректор ORSIS Владимир Злобин сообщил в интервью РИА Новости об успешном завершении испытаний новой модификации высокоточной снайперской винтовки Т-5000 - ORSIS-375CT с увеличенной до двух километров дальностью поражения.
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"На 2020 год подписаны меморандумы о намерениях, по которым поставки винтовок Т-5000, карабинов K-15М и Р-18М могут вдвое превысить показатели 2019 года. Наибольший интерес проявляют страны Ближнего Востока, АТР, а также большой спрос создают тендеры, проводимые в Индии. Получены письма от международных заказчиков с просьбой провести скорейшие испытания новых образцов ORSIS-375CT, ORSIS AR-15J в калибре 7,62х39 в 2020 году", - сказал собеседник агентства.
В ORSIS отметили, что в 2019 году компания экспортировала продукцию в девять стран, успешно выполнив 15 экспортных контрактов - 60% поставок приходятся на T-5000. География поставок равномерно распределилась между странами АТР, Африки и СНГ.
Универсальный тактический самозарядный карабин ORSIS-K15 Брат
9 декабря, 03:19Новое оружие России
Источник: в РФ создадут дистанционно управляемую снайперскую винтовку
5801022
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Новое оружие РоссииТ-5000Владимир ЗлобинРоссияБезопасность
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