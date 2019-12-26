Ряд стран хочет испытать винтовку ORSIS-375CT, сообщил производитель

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Зарубежные заказчики направили запрос на испытания российской снайперской винтовки с повышенной дальностью поражения ORSIS-375CT (новейшая версия Т-5000), сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель компании ORSIS ("Промтехнология").
Ранее гендиректор ORSIS Владимир Злобин сообщил в интервью РИА Новости об успешном завершении испытаний новой модификации высокоточной снайперской винтовки Т-5000 - ORSIS-375CT с увеличенной до двух километров дальностью поражения.
"На 2020 год подписаны меморандумы о намерениях, по которым поставки винтовок Т-5000, карабинов K-15М и Р-18М могут вдвое превысить показатели 2019 года. Наибольший интерес проявляют страны Ближнего Востока, АТР, а также большой спрос создают тендеры, проводимые в Индии. Получены письма от международных заказчиков с просьбой провести скорейшие испытания новых образцов ORSIS-375CT, ORSIS AR-15J в калибре 7,62х39 в 2020 году", - сказал собеседник агентства.
В ORSIS отметили, что в 2019 году компания экспортировала продукцию в девять стран, успешно выполнив 15 экспортных контрактов - 60% поставок приходятся на T-5000. География поставок равномерно распределилась между странами АТР, Африки и СНГ.