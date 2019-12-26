Ряд стран хочет испытать винтовку ORSIS-375CT, сообщил производитель

"На 2020 год подписаны меморандумы о намерениях, по которым поставки винтовок Т-5000, карабинов K-15М и Р-18М могут вдвое превысить показатели 2019 года. Наибольший интерес проявляют страны Ближнего Востока, АТР, а также большой спрос создают тендеры, проводимые в Индии. Получены письма от международных заказчиков с просьбой провести скорейшие испытания новых образцов ORSIS-375CT, ORSIS AR-15J в калибре 7,62х39 в 2020 году", - сказал собеседник агентства.