Путин мыслит в геополитическом ключе, считает экс-глава МИД Австрии

"Мне всегда было интересно за этим наблюдать, потому что Владимир Путин действительно в состоянии мыслить в геополитическом ключе, видеть большие причинные связи в историческом, географическом контексте и применять соответствующие меры, чтобы сгладить определенное развитие ситуации. Это не всегда можно контролировать, потому что на ситуацию влияет слишком много факторов. Сгладить ее можно, если держать в голове геополитическую картину, и Путину это как раз удается, на мой взгляд", - сказала Кнайсль.