Путин мыслит в геополитическом ключе, считает экс-глава МИД Австрии

ВЕНА, 26 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Президент России Владимир Путин мыслит в геополитическом ключе, поэтому может сгладить определенные ситуации, развитие которых не всегда можно контролировать из-за многих факторов, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
Кнайсль рассказала, что всегда с большим интересом наблюдала за тем, как Путин, хорошо разбирающийся в энергетической теме, четко распознавал устоявшуюся тенденцию.
"Мне всегда было интересно за этим наблюдать, потому что Владимир Путин действительно в состоянии мыслить в геополитическом ключе, видеть большие причинные связи в историческом, географическом контексте и применять соответствующие меры, чтобы сгладить определенное развитие ситуации. Это не всегда можно контролировать, потому что на ситуацию влияет слишком много факторов. Сгладить ее можно, если держать в голове геополитическую картину, и Путину это как раз удается, на мой взгляд", - сказала Кнайсль.
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