"Ъ": Медведев подписал постановление о регистрации машин в автосалонах

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 января 2020 года зарегистрировать новый автомобиль можно будет прямо в салоне, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на аппарат правительства.
Как отмечает издание, регистрировать машины смогут компании, получившие статус специализированной организации и включенные в реестр МВД.
Согласно новым правилам, осматривать транспортные средства и проверять документы владельца будут работники автосалонов, после чего всю информацию направят в ГИБДД через портал госуслуг.
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