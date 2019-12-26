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"Ъ": Медведев подписал постановление о регистрации машин в автосалонах
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РИА Новости

"Ъ": Медведев подписал постановление о регистрации машин в автосалонах

08:06 26.12.2019 (обновлено: 10:03 26.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Д. Медведев
Премьер-министр РФ Д. Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр РФ Д. Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 января 2020 года зарегистрировать новый автомобиль можно будет прямо в салоне, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на аппарат правительства.
Как отмечает издание, регистрировать машины смогут компании, получившие статус специализированной организации и включенные в реестр МВД.
Согласно новым правилам, осматривать транспортные средства и проверять документы владельца будут работники автосалонов, после чего всю информацию направят в ГИБДД через портал госуслуг.
Инспектор ГИБДД
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Дмитрий МедведевГИБДД МВД РФРоссияОбщество
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