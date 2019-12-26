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Аэропорт Благовещенска взыскал с застройщика деньги за сгоревший фасад
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РИА Новости

Аэропорт Благовещенска взыскал с застройщика деньги за сгоревший фасад

08:02 26.12.2019
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© РИА Новости / Светлана МайороваАэропорт Благовещенска
Аэропорт Благовещенска
© РИА Новости / Светлана Майорова
Аэропорт Благовещенска. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 дек - РИА Новости. Аэропорт Благовещенска взыскал с застройщика - ГКУ Амурской области "Строитель" – около 13,7 миллиона рублей за сгоревший фасад, сообщает Арбитражный суд Амурской области.
Пожар в аэропорту Благовещенска произошел 10 июня 2016 года, согласно выводам технического заключения, все произошло из-за возгорания фасада здания, выполненного из горючих материалов вместо предусмотренных контрактом негорючих.
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Аэропорт в обосновании иска указал, что требует почти 19 миллионов рублей: 5 миллионов 81 тысяча были потрачены на ремонт и восстановление здания после пожара и почти 13,7 миллиона рублей - на замену материалов фасада здания на негорючие.
Истец заявил, что ГКУ "Строитель" не контролировал должным образом проведение работ в аэропорту, поэтому подрядчик использовал горючие материалы.
"Заказчик принял исполнительную документацию и оплатил работы, не отвечающие требованиям проекта по пожарной безопасности. Доказательств того, что понесенные реальные убытки в размере 5 миллионов 81 тысячи 846 рублей возникли в связи с виновными действиями ответчика, истцом представлены не были. Арбитражным судом Амурской области вынесено решение о взыскании с ГКУ Амурской области "Строитель" в пользу ГУП Амурской области "Аэропорт Благовещенск" убытков в размере 13 миллионов 671 тысяча 431,12 рублей",- говорится в сообщении.
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Амурская областьБлаговещенскПроисшествия
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