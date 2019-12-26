Аэропорт Благовещенска взыскал с застройщика деньги за сгоревший фасад

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 дек - РИА Новости. Аэропорт Аэропорт Благовещенска взыскал с застройщика - ГКУ Амурской области "Строитель" – около 13,7 миллиона рублей за сгоревший фасад, сообщает Арбитражный суд Амурской области

Пожар в аэропорту Благовещенска произошел 10 июня 2016 года, согласно выводам технического заключения, все произошло из-за возгорания фасада здания, выполненного из горючих материалов вместо предусмотренных контрактом негорючих.

Аэропорт в обосновании иска указал, что требует почти 19 миллионов рублей: 5 миллионов 81 тысяча были потрачены на ремонт и восстановление здания после пожара и почти 13,7 миллиона рублей - на замену материалов фасада здания на негорючие.

Истец заявил, что ГКУ "Строитель" не контролировал должным образом проведение работ в аэропорту, поэтому подрядчик использовал горючие материалы.