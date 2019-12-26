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Суд арестовал подозреваемого во взятке и.о. прокурора Норильска
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РИА Новости

Суд арестовал подозреваемого во взятке и.о. прокурора Норильска

07:47 26.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаручники на судебном заседании
Наручники на судебном заседании
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Наручники на судебном заседании. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 26 дек - РИА Новости. Суд Норильска арестовал на два месяца исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, подозреваемого в получении взятки, сообщает Красноярский краевой суд.
Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости о задержании Гутаева. Прокуратура подтвердила информацию, Гутаева отстранили от исполнения служебных обязанностей.
"Суд избрал меру пресечения Гутаеву - содержание под стражей сроком на 2 месяца, с 25 декабря 2019 года по 23 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.
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Хаваж ГутаевНорильскПроисшествия
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