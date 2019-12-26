Суд арестовал подозреваемого во взятке и.о. прокурора Норильска

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости о задержании Гутаева. Прокуратура подтвердила информацию, Гутаева отстранили от исполнения служебных обязанностей.

"Суд избрал меру пресечения Гутаеву - содержание под стражей сроком на 2 месяца, с 25 декабря 2019 года по 23 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.