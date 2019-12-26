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2019-12-26T07:16+0300
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Титов рассказал об интересе Путина к изучению виноделия в России
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РИА Новости

Титов рассказал об интересе Путина к изучению виноделия в России

07:16 26.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда внимательно относится к изучению разных вопросов, не стало исключением и виноделие, рассказал бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
Титов с 2006 по 2012 год занимался развитием бренда "Абрау-Дюрсо" и популяризацией шампанского российского производства. Он вспомнил о визитах президента на производство.
"Владимир Владимирович у нас на производстве в Абрау-Дюрсо был дважды – в 2004 и 2013 годах. Во время экскурсии посетителям там дают карманные книжечки-словарики, в которых даются определения основным терминам в сфере виноделия. Ассамбляж – смешивание вин из различных сортов винограда. Ремюаж – когда бутылки с готовым вином устанавливают горлышком вниз в специальные станки — пюпитры. Дегоржаж – извлечение дрожжевого осадка из бутылки на финальной стадии. И прочие красивые французские слова. Такая книжечка досталась и ему", - сказал он.
"Спустя некоторое время мы встретились на одном из рабочих совещаний. Он подошел ко мне, достал из кармана эту книжечку и сказал: "Вот, изучаю!" Конечно, это говорит о том, что он очень внимательно подходит к изучению вопросов", - считает Титов.
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Борис ТитовВладимир ПутинРоссияЭкономика
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