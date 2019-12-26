Титов рассказал об интересе Путина к изучению виноделия в России

"Владимир Владимирович у нас на производстве в Абрау-Дюрсо был дважды – в 2004 и 2013 годах. Во время экскурсии посетителям там дают карманные книжечки-словарики, в которых даются определения основным терминам в сфере виноделия. Ассамбляж – смешивание вин из различных сортов винограда. Ремюаж – когда бутылки с готовым вином устанавливают горлышком вниз в специальные станки — пюпитры. Дегоржаж – извлечение дрожжевого осадка из бутылки на финальной стадии. И прочие красивые французские слова. Такая книжечка досталась и ему", - сказал он.