В Москве курсант вуза МВД задержал в метро женщину с ножом

"Курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя рядовой полиции Евгений Волков в вагоне электропоезда на станции "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии Московского метрополитена увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине, после чего попыталась скрыться. Курсант бросился за злоумышленницей и задержал ее", - сказала она.