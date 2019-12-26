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В Москве курсант вуза МВД задержал в метро женщину с ножом
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РИА Новости

В Москве курсант вуза МВД задержал в метро женщину с ножом

07:12 26.12.2019 (обновлено: 12:02 26.12.2019)
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© Фото : МВД РФКурсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя рядовой полиции Евгений Волков
Курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя рядовой полиции Евгений Волков
© Фото : МВД РФ
Курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя рядовой полиции Евгений Волков
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Курсант Московского университета МВД задержал в метро женщину, устроившую поножовщину, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.
"Курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя рядовой полиции Евгений Волков в вагоне электропоезда на станции "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии Московского метрополитена увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине, после чего попыталась скрыться. Курсант бросился за злоумышленницей и задержал ее", - сказала она.
По ее словам, пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Мотивы задержанной устанавливаются.
Статуя Фемиды
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МВД РФМоскваМосковский метрополитенПроисшествия
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