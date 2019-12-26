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В Японии гражданина Китая казнили за убийство семьи в 2003 году
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РИА Новости

В Японии гражданина Китая казнили за убийство семьи в 2003 году

06:36 26.12.2019
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© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии
© AP Photo / Junji Kurokawa
Сотрудники правоохранительных органов Японии. Архивное фото
ТОКИО, 26 дек – РИА Новости. Гражданин Китая, причастный к убийству японской семьи в 2003 году, был казнен утром в четверг в Японии, сообщила в ходе пресс-конференции министр юстиции страны Масако Мори.
"Жестокий поступок, унесший жизни всей семьи, в том числе детей в возрасте 8 и 11 лет, был совершен из корыстных целей. После тщательного и взвешенного рассмотрения мной был отдан приказ о приведении смертного приговора в действие", - цитирует телеканал NHK слова японского министра.
Казнь была осуществлена через повешение.
Гражданин Китая по имени Вэй Вэй вместе с двумя другими китайскими студентами совершил в 2003 году ограбление и убийство семьи из четырех человек в городе Фукуока на японском острове Кюсю. Сам Вэй Вэй был арестован японской полицией, в то время как соучастникам удалось сбежать обратно в Китай, где они также были арестованы. Одни из них был казнен, а другой – приговорен к пожизненному заключению.
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Смертный приговор бывшему китайскому студенту был вынесен в 2011 году.
В последний раз высшая мера наказания была применена в Японии в августе этого года в отношении двух заключенных. Нынешняя казнь стала 39-ой по счету за время нахождения Синдзо Абэ на посту премьер-министра Японии.
Сейчас смертной казни в Японии ожидают свыше сотни человек. Как правило, смертные приговоры приводятся в исполнение через повешение, но не сразу, а через несколько лет после приговора суда. Международные правозащитные организации призывают Японию отменить эту меру наказания как бесчеловечную. Осужденный может ждать казни годами, но узнает о ней только утром в день приведения приговора в исполнение. На критику из-за рубежа японцы отвечают, что в отличие от других стран в Японии не расстреливают преступников на месте преступления.
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