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2019-12-26T06:14+0300
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Число жертв тайфуна "Урсула" на Филиппинах выросло до 12 человек
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РИА Новости

Число жертв тайфуна "Урсула" на Филиппинах выросло до 12 человек

06:14 26.12.2019
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© REUTERS / Vincent Yaj MakiputinФилиппины
Филиппины
© REUTERS / Vincent Yaj Makiputin
Филиппины
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек стали жертвами тайфуна "Урсула" на Филиппинах, 16 пропали без вести, сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на местных официальных лиц.
Ранее сообщалось об одном погибшем на острове Лейте в центральной части Филиппин.
По сообщению телеканала, семь человек погибли, 12 пропали без вести в провинции Илоило. В то же время, в провинции Восточный Самар жертвами "Урсулы" стали четыре человека, еще столько же считаются пропавшими без вести.
В свою очередь, агентство Франс Пресс сообщает со ссылкой на филиппинских официальных лиц, что жертвами "Урсулы" стали 16 человек.
Тайфун "Урсула" обрушился на территорию Филиппин вечером 24 декабря и принес сильные дожди и штормовой ветер в центральную часть архипелага в районе провинций Антике, Миндоро, Палаван, Аклан и Ромблон, сообщается на сайте филиппинского управления атмосферных, геофизических и астрономических служб.
Сообщается, что тайфун "Урсула" движется со скоростью 20 километров в час, а скорость ветра в порывах может достигать 54 метров в секунду.
Согласно прогнозам синоптиков, тайфун покинет территорию Филиппин к вечеру пятницы или в субботу.
Сотрудники авиакомпании держат таблички с номерами отмененных рейсов в аэропорту Манилы, Филиппины. 3 декабря 2019
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