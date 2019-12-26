В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Синоптики прогнозируют небольшой снег в Москве в понедельник и потепление во вторник, при этом надежда на снег в новогоднюю ночь все-таки остается, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Прогноз синоптик сопроводил шуткой: "Скажите, у вас с мясом плохо? Да нет, с мясом-то хорошо, без мяса плохо". И сейчас так же: "У вас со снегом плохо? Да нет, со снегом-то хорошо, без снега плохо". Надежда всегда существует, и сейчас она не умирает, потому что, как известно, если умирает последняя надежда, в тот же момент рождается самая последняя".
Вильфанд отметил, что до субботы снега не ожидается, а в первый выходной выпадет небольшой снег и ночью температура опустится до минус пяти градусов, ходя днем будет держаться около нуля.
Чуть-чуть в субботу земля будет припорошена снегом. В воскресенье осадков не ожидается, понижение температуры будет более заметно. В понедельник чуть более облачная погода, понижение давления и уже умеренный снег вероятен", — сказал глава Гидрометцентра.
Он добавил, что во вторник ожидается потепление до положительных значений, снег может остаться только в пригороде.
"Это не тот снег, чтобы говорить, что земля покрыта снегом. На лыжах кататься не придется, на санках детей тоже не повозишь, даже в понедельник, когда снежок будет", — заметил метеоролог.
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