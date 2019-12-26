В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Прогноз синоптик сопроводил шуткой: "Скажите, у вас с мясом плохо? Да нет, с мясом-то хорошо, без мяса плохо". И сейчас так же: "У вас со снегом плохо? Да нет, со снегом-то хорошо, без снега плохо". Надежда всегда существует, и сейчас она не умирает, потому что, как известно, если умирает последняя надежда, в тот же момент рождается самая последняя".