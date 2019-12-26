Экс-глава МИД Австрии рассказала о "трещинах" в НАТО

ВЕНА, 26 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. В НАТО очень много трещин, которые еще больше углубились, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе России.
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
"Альянсы отвечают интересам определенной эпохи, и когда они отпадают, ставится вопрос о необходимости организации. Я думаю, в НАТО задаются этим вопросом уже много лет. Если вернуться к эпохе 2002-2003 годов, началу войны в Ираке, незадолго до этого НАТО уже была близка к взрыву. В НАТО очень много трещин, которые с тех пор еще больше углубились. И дело сейчас не только в Турции", - отметила Кнайсль.
Она также прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о смерти мозга НАТО. "Я думаю, смерть мозга еще хуже, чем просто смерть. И это высказывание еще хуже, чем высказывание (президента США Дональда) Трампа о том, что НАТО устарела", - считает бывшая глава австрийского МИД.
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