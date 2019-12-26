Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T12:10+0300
https://ria.ru/20191226/1562860131.html
Экс-глава МИД Австрии рассказала о "трещинах" в НАТО
https://cdn23.img.ria.ru/images/155171/87/1551718766_0:101:3111:1851_1036x0_80_0_0_a60d3db22be4644341d9abfa40c23823.jpg
РИА Новости

Экс-глава МИД Австрии рассказала о "трещинах" в НАТО

06:06 26.12.2019 (обновлено: 12:10 26.12.2019)
8365
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭкс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль
Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль. Архивное фото
ВЕНА, 26 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. В НАТО очень много трещин, которые еще больше углубились, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе России.
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
"Альянсы отвечают интересам определенной эпохи, и когда они отпадают, ставится вопрос о необходимости организации. Я думаю, в НАТО задаются этим вопросом уже много лет. Если вернуться к эпохе 2002-2003 годов, началу войны в Ираке, незадолго до этого НАТО уже была близка к взрыву. В НАТО очень много трещин, которые с тех пор еще больше углубились. И дело сейчас не только в Турции", - отметила Кнайсль.
Она также прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о смерти мозга НАТО. "Я думаю, смерть мозга еще хуже, чем просто смерть. И это высказывание еще хуже, чем высказывание (президента США Дональда) Трампа о том, что НАТО устарела", - считает бывшая глава австрийского МИД.
Читайте полный текст интервью с Карин Кнайсль >>
Учения НАТО
25 декабря, 14:01
Эксперт оценил сообщение о "репетиции" наступления НАТО на Россию
7810123
Обсудить 1
Карин КнайсльНАТОВладимир ПутинАвстрияВ мире
Рекомендуем
Ежедневник и визитки на столе пресс-центра Sputnik Эстония
Источник: за действиями против Sputnik стоят британские кураторы
Логотип Twitter на экране смартфона
В ОП представили пять предложений по работе Twitter и Facebook
Хакер
Сенатор оценил данные о подготовке США к информационной войне
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
Министр финансов США объяснил, куда "исчезли" $1,5 триллиона наличными
Депутат Государственной Думы Елена Панина
Депутат Госдумы прокомментировала планы киберкомандования США
США
WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции России в Сирии
Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии
Зарядка смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке гаджетов
Президент России Владимир Путин и экс-министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль
Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
Учения НАТО
Эксперт оценил сообщение о "репетиции" наступления НАТО на Россию
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко пообещала жесткий ответ на притеснение Sputnik в Эстонии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Песков заявил о наличии средств для завершения "Северного потока — 2"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД оценили заявление Путина о после Польши в нацисткой Германии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МИД обратился к властям Эстонии по ситуации вокруг агентства Sputnik
Строительство трубопровода Северный поток — 2
Новак: санкции не помешают достроить "Северный поток — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23Российские космические аппараты связи "Гонец-М" запустили с "Плесецка"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
01:44Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
01:43Эксперт рассказал, как проверить состояние аккумулятора автомобиля
01:40Нетаньяху заявил о своей победе на выборах лидера "Ликуда"
01:30Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
01:30В Алабаме три чирлидерши погибли в ДТП
01:27Не стало нашей мамы. Прощальное слово "Современника"
01:19Наводнение в Колумбии унесло жизни семи человек
01:15Нетаньяху победил на внутренних выборах на пост лидера партии "Ликуд"
01:08Автопарк мэрии Якутска не пополнился с момента продажи джипов
01:03Ученый считает, что на Марс надо лететь космонавтам-киборгам
Лента новостейМолния