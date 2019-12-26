Северокорейские СМИ осудили Сеул за "подыгрывание" политике США

СЕУЛ, 26 дек – РИА Новости. Южная Корея бездумно "подыгрывает" угрожающей политике США, участвуя в постоянной слежке за военными объектами КНДР, заявил северокорейский интернет-портал Meari.
"Если посмотреть на действия Южной Кореи в последнее время, то это не просто уровень насмешек над другими, они напрашиваются на трёпку. Они бездумно нарываются, подыгрывая угрожающим махинациям США в отношении КНДР… Постоянная слежка за нашими военными объектами и мероприятия по интеграции американских истребителей… Мы внимательно следим за провокационными планами враждебных сил. Они должны знать, что наше терпение тоже имеет предел", - говорится в статье.
В последние недели южнокорейские СМИ со ссылкой на онлайн-трекер военных самолетов Aircraft Spots с постоянной периодичностью сообщали о разведывательных полетах самолетов ВВС США у границы КНДР. СМИ трактовали увеличенную активность американской авиации как подготовку к "рождественскому подарку", обещанному КНДР. В день католического Рождества сайт онлайн-трекера сообщил о четырёх самолетах ВВС США, которые пролетели у границы КНДР, что показало необычно увеличенную активность.
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Агентство Рёнхап также сообщало со ссылкой на военные источники, что Южная Корея и США усилили бдительность из-за возможного запуска Северной Кореей МБР (межконтинентальной баллистической ракеты) или баллистической ракеты с подводной лодки (SLBM). Наземные радары EL / M-2080 Green Pine работали на земле, в то время как на море был развернут эсминец Aegis, оснащенный радиолокационной системой SPY-1D, а самолет E-737 Peace Eye с авиационным комплексом радиообнаружения и наведения (AEW&C) выполнял миссию в воздухе.
КНДР дала США время до конца года на выработку "нового решения" по денуклеаризации и предоставление гарантий безопасности, угрожая прекратить переговоры, если ультиматум не будет выполнен.
В последние месяцы официальный Пхеньян все чаще напоминает, что отведенный срок подходит к концу, и проводит испытания различных видов оружия. Как заявил северокорейский МИД, Пхеньян уже достаточно шел на встречу США. И если теперь Вашингтон не сделает ответных шагов, то получит соответствующий "подарок на Рождество".
КНДР в декабре сообщила уже о двух "крайне важных" испытаниях на космодроме Сохэ, которые эксперты полагают тестированиями нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты. Президент США Дональд Трамп однако не исключил, что "рождественским сюрпризом" от лидера КНДР Ким Чен Ына будет не ракетный пуск, а, например, "прекрасная ваза".
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