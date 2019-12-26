Северокорейские СМИ осудили Сеул за "подыгрывание" политике США

"Если посмотреть на действия Южной Кореи в последнее время, то это не просто уровень насмешек над другими, они напрашиваются на трёпку. Они бездумно нарываются, подыгрывая угрожающим махинациям США в отношении КНДР… Постоянная слежка за нашими военными объектами и мероприятия по интеграции американских истребителей… Мы внимательно следим за провокационными планами враждебных сил. Они должны знать, что наше терпение тоже имеет предел", - говорится в статье.

В последние недели южнокорейские СМИ со ссылкой на онлайн-трекер военных самолетов Aircraft Spots с постоянной периодичностью сообщали о разведывательных полетах самолетов ВВС США у границы КНДР. СМИ трактовали увеличенную активность американской авиации как подготовку к "рождественскому подарку", обещанному КНДР. В день католического Рождества сайт онлайн-трекера сообщил о четырёх самолетах ВВС США, которые пролетели у границы КНДР, что показало необычно увеличенную активность.

Агентство Рёнхап также сообщало со ссылкой на военные источники, что Южная Корея и США усилили бдительность из-за возможного запуска Северной Кореей МБР (межконтинентальной баллистической ракеты) или баллистической ракеты с подводной лодки (SLBM). Наземные радары EL / M-2080 Green Pine работали на земле, в то время как на море был развернут эсминец Aegis, оснащенный радиолокационной системой SPY-1D, а самолет E-737 Peace Eye с авиационным комплексом радиообнаружения и наведения (AEW&C) выполнял миссию в воздухе.

КНДР дала США время до конца года на выработку "нового решения" по денуклеаризации и предоставление гарантий безопасности, угрожая прекратить переговоры, если ультиматум не будет выполнен.

В последние месяцы официальный Пхеньян все чаще напоминает, что отведенный срок подходит к концу, и проводит испытания различных видов оружия. Как заявил северокорейский МИД, Пхеньян уже достаточно шел на встречу США. И если теперь Вашингтон не сделает ответных шагов, то получит соответствующий "подарок на Рождество".