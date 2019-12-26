Названа распространенная ошибка при зарядке гаджетов

По словам эксперта, ресурс батареи смартфона сокращается медленнее при уровне заряда в 30-50%. При этом он посоветовал стараться заряжать гаджеты, к примеру, утром.

Как отмечает Business Insider, все литийионные аккумуляторы так или иначе подвержены "старению" из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы. Кроме того, бережное отношение к батарее смартфона может не иметь какого-либо заметного эффекта в случае смены гаджета каждые два года или чаще.