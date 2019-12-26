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2019-12-26T13:47+0300
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Названа распространенная ошибка при зарядке гаджетов
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РИА Новости

Названа распространенная ошибка при зарядке гаджетов

05:11 26.12.2019 (обновлено: 13:47 26.12.2019)
470197
© Fotolia / radeboj11Зарядка смартфона
Зарядка смартфона
© Fotolia / radeboj11
Зарядка смартфона . Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Пользователь смартфона, оставляя его на ночь на зарядке, а также не отключая устройство от зарядки после достижения 100% емкости батареи, сокращает тем самым ресурс его аккумулятора, об этом изданию Business Insider рассказал директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте.
По словам эксперта, ресурс батареи смартфона сокращается медленнее при уровне заряда в 30-50%. При этом он посоветовал стараться заряжать гаджеты, к примеру, утром.
Как отмечает Business Insider, все литийионные аккумуляторы так или иначе подвержены "старению" из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы. Кроме того, бережное отношение к батарее смартфона может не иметь какого-либо заметного эффекта в случае смены гаджета каждые два года или чаще.
Ранее руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин рассказал РИА Новости, что зарядка смартфона до 100%, как и полная разрядка устройства, сокращает срок службы аккумулятора.
Смартфон
11 июля, 10:03
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
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ТехнологииВ мире
Популярные комментарии
У меня старый кнопочный телефон работает лет 10. Всегда почти разряжаю до 0 и заряжаю "с горкой" - что я буду следить, когда он до 99% зарядится? Не заметил, что ресурс как-то значительно сократился. Так что дело не в технологии, а в намеренном снижении ресурса.
26 декабря, 05:45
Серый Волк
215220011
Умные люди уже давно повыкидывали шпионские смартфоны и пользуются нормальными кнопочными телефонами!
26 декабря, 09:29
Aмон Ра
1583524121
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