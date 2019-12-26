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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-26T07:34+0300
https://ria.ru/20191226/1562859938.html
Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/156177/39/1561773929_0:217:2310:1516_1036x0_80_0_0_17d492431d217a450252b0b3cdbe79db.jpg
РИА Новости

Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии

05:04 26.12.2019 (обновлено: 07:34 26.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобиль патрульной службы военной полиции России в Сирии
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции России в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции России в Сирии
РАККА (Сирия), 26 дек – РИА Новости. Российская военная полиция заняла опорный пункт, который покинули американские военные, в сирийском поселке Телль-Самин - стратегическом районе на перекрестке дорог, связывающих город Ракка с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.
"К исходу дня подразделение будет размещено, и, можно сказать, уже с сегодняшнего дня будем осуществлять патрулирование и задачи по обеспечению безопасности мирных жителей", - рассказал журналистам офицер военной полиции Арман Мамбетов после того, как над пунктом подняли флаг России.
Телль-Самин находится в 26 километрах от Ракки - бывшей "столицы" запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ*). Еще несколько дней назад опорный пункт в здании бывшей школы занимали американские военные. Власти Сирии ранее заявляли, что пока пункт контролировали США, боевикам удавалось провозить по соседним дорогам оружие.
Террористы ИГ* захватили древний сирийский город Ракка, являющийся центром одноименной провинции, весной 2013 года - оттуда бежали не менее 250 тысяч жителей. В 2014 году провозгласили "столицей" ИГ*. На центральной площади города Ан-Наим проводились казни. В городской черте и пригородах до сих пор находят захоронения жертв боевиков.
В октябре 2017 года "Сирийские демократические силы" при поддержке авиации международной коалиции освободили Ракку после многомесячной военной операции. В ходе массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований город был разрушен и до сих пор не восстановлен. В октябре отряды сирийской армии вошли в Ракку и установили там свои наблюдательные пункты.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииСирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Ждем когда займут американские опорные пункты в Германии
26 декабря, 05:18
Лара Перейра
4521001
А где виде с вертолётами как в прошлый раз, главное чтобы тренажёры и унитазы остались
26 декабря, 05:08
GAGarun Al Rashid
0410114
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