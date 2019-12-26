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На Камчатке объявили лавинную опасность
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РИА Новости

На Камчатке объявили лавинную опасность

04:49 26.12.2019 (обновлено: 09:23 26.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкГора после схода лавины
Гора после схода лавины
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Гора после схода лавины. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок.
Ранее краевой главк МЧС сообщал, что в четверг южные районы Камчатки окажутся в зоне влияния мощного циклона, который принесет на полуостров сильные снег и ветер. Отмечалось, что непогода сохранится до конца выходных. Спасатели предупредили о возможном осложнении обстановки на дорогах и нарушении в системе электроснабжения. На четверг в Петропавловске-Камчатском отменены занятия в школах и учреждениях дополнительного образования.
"В период с 00.00 27 по 29 декабря 2019 года включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского, Усть-Камчатского районов, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский – лавиноопасно", - говорится в сообщении.
Руководителям организаций, работающих в горах, рекомендуют принять меры лавинной безопасности. Любителям экстремальных видов спорта, туристам, охотникам следует быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от походов в горы.
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