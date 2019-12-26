На Камчатке объявили лавинную опасность

Ранее краевой главк МЧС сообщал, что в четверг южные районы Камчатки окажутся в зоне влияния мощного циклона, который принесет на полуостров сильные снег и ветер. Отмечалось, что непогода сохранится до конца выходных. Спасатели предупредили о возможном осложнении обстановки на дорогах и нарушении в системе электроснабжения. На четверг в Петропавловске-Камчатском отменены занятия в школах и учреждениях дополнительного образования.